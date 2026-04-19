民進黨擬徵召沈伯洋參選市長 連勝文大酸：是不是開玩笑？

傳出民進黨擬徵召綠委沈伯洋參選台北市長，挑戰現任市長蔣萬安，不過外界憂心沈過去立場以及歷經大罷免失敗經歷衝擊選情。曾代表國民黨參選台北市長、國民黨中評委主席團主席連勝文更大酸，「是不是在開玩笑」，但若能幫國民黨助選不是壞事。

連勝文曾在2014年代表國民黨參選台北市長，當時敗給民進黨支持無黨籍柯文哲。而這次民進黨尚未決定提名人選挑戰現任市長蔣萬安，先前傳出黨內力拱行政院副院長鄭麗君參選，然後因關稅議題尚未穩定，改鎖定徵召不分區立委沈伯洋。

連勝文表示，他實在是沒有什麼看法，因為不曉得是不是在開玩笑，如果不是開玩笑，若能起到幫國民黨助選的作用，不是壞事，因此沒有太多意見。