聽新聞
0:00 / 0:00
影片下架爭議延燒 李四川：選舉勿為難朋友、對著我來就好
國民黨新北市長參選人李四川日前提及宣傳影片疑似遭施壓下架，引發選戰攻防延燒，對手民進黨新北市長參選人蘇巧慧則否認相關說法。李四川今天前往五股賀聖宮參拜玄天上帝聖誕，會後受訪表示，選舉應是君子之爭，不應因選舉為難彼此的朋友。
2026九合一選舉
近期選戰中，李四川臉書第一隻宣傳影片「川伯給推」出鏡的不動產業界人士疑似遭施壓，李四川為了不為難朋友而下架影片，媒體也披露不動產公會活動上，蘇巧慧的幕僚留在現場，手持手機錄影盯場、回報狀況。蘇巧慧則否認與此事有關，並表示不同陣營助理在現場互相觀摩屬常態。相關爭議在選戰升溫下持續發酵。
李四川則表示，選舉本來就是競爭，各自有支持者與朋友，「但為了這個選舉去為難各自的朋友，我都認為不好」，強調選戰應回歸候選人本身，「如果選舉真的要這樣，就對著我來就好」，對於相關爭議不願再多做評論。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。