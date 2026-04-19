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影片下架爭議延燒 李四川：選舉勿為難朋友、對著我來就好

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今表示，選舉應是君子之爭，不應因選舉為難彼此的朋友。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今表示，選舉應是君子之爭，不應因選舉為難彼此的朋友。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川日前提及宣傳影片疑似遭施壓下架，引發選戰攻防延燒，對手民進黨新北市長參選人蘇巧慧則否認相關說法。李四川今天前往五股賀聖宮參拜玄天上帝聖誕，會後受訪表示，選舉應是君子之爭，不應因選舉為難彼此的朋友。

2026九合一選舉

近期選戰中，李四川臉書第一隻宣傳影片「川伯給推」出鏡的不動產業界人士疑似遭施壓，李四川為了不為難朋友而下架影片，媒體也披露不動產公會活動上，蘇巧慧的幕僚留在現場，手持手機錄影盯場、回報狀況。蘇巧慧則否認與此事有關，並表示不同陣營助理在現場互相觀摩屬常態。相關爭議在選戰升溫下持續發酵。

李四川則表示，選舉本來就是競爭，各自有支持者與朋友，「但為了這個選舉去為難各自的朋友，我都認為不好」，強調選戰應回歸候選人本身，「如果選舉真的要這樣，就對著我來就好」，對於相關爭議不願再多做評論。

民進黨 國民黨 新北 李四川 蘇巧慧

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