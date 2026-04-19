藍新北議員初選鬧爭議 連勝文直言：提名作業有疏失

國民黨上周新北市汐金萬選區舉行議員初選，結果由國民黨前發言人蕭敬嚴勝出，但蕭遭停權處分引發爭議，最終自行宣布退選。國民黨前副主席、中評委主席團主席連勝文今表示，提名作業上確實也有一些瑕疵，黨部要盡快去解決，最重要是趕快落幕，要讓這些年輕人能夠投入選戰崗位。

國民黨上周針對新北市第十一選區（汐止、金山、萬里）初選，共有三位新人將爭搶1席，包含蕭敬嚴、何元楷、陶威中，最終新北市黨部公布結果民調由蕭敬嚴勝出，然而蕭卻因遭黨停權一年處份，參選資格遭到質疑引發爭議，最終蕭宣布退選風波才落幕，黨中央、地方黨部也遭黨內怒批。

連勝文今表示，黨內現在工作同仁實在太少，在提名作業上有些疏失產生爭議，讓結果令人遺憾，希望黨部盡快去做一個結論把他落幕，真正重要是要讓這些年輕人能夠投入選戰崗位，過程這些紛擾對民眾關心不到，應趕快關注市政議題比較重要。