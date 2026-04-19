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蘇巧慧競選辦公室3發言人亮相 最年輕僅24歲

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）今天公布競選辦公室發言人陣容，分別是劉芳宇（左一）、發言人馬亨亨．夷將Mahengheng·Icyang（右二）、吳思萱（右一）。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）今天公布競選辦公室發言人陣容，分別是劉芳宇（左一）、發言人馬亨亨．夷將Mahengheng·Icyang（右二）、吳思萱（右一）。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

2026選戰持續升溫，各陣營人馬陸續到位。民進黨新北市長參選人、立法委員蘇巧慧今天公布競選團隊發言人名單，由29歲劉芳宇、24歲吳思萱，以及26歲的馬亨亨．夷將Mahengheng·Icyang擔綱。其中馬亨亨．夷將為前原民會主委夷將·拔路兒之子，備受關注，陣容呈現年輕化與多元族群特色。

2026九合一選舉

蘇巧慧表示，三位發言人都是非常優秀的新北在地青年，各個來自不同的專業領域，對公眾事務都抱持高度熱誠與服務精神，相信未來不僅能幫助團隊與各行各業的青年朋友對話，更能夠與媒體朋友保持良好互動，做好服務工作。

蘇辦指出，29歲的劉芳宇從小在新北長大，學生時期便關注公眾事務，高中更與同學主動創立異議性社團，透過對話積極參與社會議題。

蘇辦說，劉芳宇自師大英語學系畢業後，先後參與淡水在地劇團「身聲劇場」，以及板橋在地劇團「莫比斯圓環創作公社」，透過表演藝術持續參與社會議題，更藉由口譯專業推廣在地藝術與文化。劉芳宇帶著表演專業，未來將負責競選團隊現場活動及網路節目等主持工作，讓公眾議題用有趣、輕鬆的方式融入市民的生活。

26歲的馬亨亨．夷將Mahengheng·Icyang，一樣在新北成長，小時候時常到溪洲部落與同齡的孩子一起玩耍，也跟著長輩參與部落相關事務，對公眾議題從小耳濡目染。馬亨亨自輔仁大學新聞傳播學系畢業，擔任過原民台執行製作助理，隨後投入網路行銷相關產業，熟悉網路語言與社群企劃，在蘇巧慧團隊長期協助擬定談話參考與輿情回應工作，未來也將幫助競選團隊處理媒體聯繫事務，協助新聞回應。

最年輕的吳思萱年僅24歲，是蘇巧慧podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」中，水獺小粉絲們耳熟能詳的「雲豹姊姊」。吳思萱生長新北，求學歷程皆在新北，是土生土長的新北青年。從景文科技大學餐飲管理系畢業後，於知名米其林二星法式餐廳擔任咖啡師，更因為喜歡戶外活動，自主考取初級救護技術員（EMT-1）證照，更是馬拉松好手。

蘇辦說，吳思萱帶著餐飲與戶外運動的專業，以及新北在地青年的視角，擔任蘇巧慧團隊發言人，期盼用最在地、簡單、易懂的語言，拉近公眾事務與年輕世代的距離。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天公布競選辦公室發言人陣容，圖為馬亨亨．夷將Mahengheng·Icyang（左起）、劉芳宇、吳思萱。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天公布競選辦公室發言人陣容，圖為馬亨亨．夷將Mahengheng·Icyang（左起）、劉芳宇、吳思萱。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天公布競選辦公室發言人陣容，圖為發言人劉芳宇。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天公布競選辦公室發言人陣容，圖為發言人劉芳宇。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天公布競選辦公室發言人陣容，圖為吳思萱。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天公布競選辦公室發言人陣容，圖為吳思萱。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天公布競選辦公室發言人陣容，圖為馬亨亨．夷將Mahengheng·Icyang。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天公布競選辦公室發言人陣容，圖為馬亨亨．夷將Mahengheng·Icyang。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨 新北 原民會 蘇巧慧

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