港湖激戰…高嘉瑜喊「票票民進黨港湖全壘打」他曝背後原因

被稱「港湖吸票機」的高嘉瑜在社群高喊「票票民進黨，港湖全壘打」，並介紹其他三位黨提名人，被網驚呼高嘉瑜選議員這麼穩？竟幫同黨競爭者拉票？國民黨同選區參選人陳冠安說，高嘉瑜更深層的邏輯，是在透過展現團結來化解泛綠對她過去的不諒解，爭取更多票源。

陳冠安說，高嘉瑜並不是在幫其他三位民進黨提名人拉票，直白來說，空戰型的高嘉瑜，本來就不太可能在社群上貼張照片，就讓支持者自動配票分票給其他綠營參選人。反而現在並不支持高的綠營基層，卻可能看到她的團結操作，而減緩對其的反感。「喊著團結，看似分票，實際上仍是在搶票。」

陳說，否則為何去年曾上新聞，綠營現任議員搶下的高嘉瑜舊看板，近期又悄悄掛回高的新看板了呢？社群高嘉瑜喊四席全壘打，實際卻在搶人看板。這種團結，「真的很高嘉瑜」。