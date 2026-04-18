屏縣內埔鄉長民進黨初選黨員投票李明宗大勝 20日合併民調公布結果

屏東縣內埔鄉長選舉為民進黨唯一舉辦初選的鄉鎮，民調已在16日完成，今天舉行黨員投票，投票結果出爐，前屏東縣客務處長李明宗以606票，大勝內埔鄉民代表鍾育杰205票，20日將合併計算民調和黨員投票結果，勝者將獲得黨內提名。

據民進黨屏東縣黨部資料，內埔鄉共有1488名黨員，今天逾800名黨員投票，最終結果李明宗大勝401票，勝負明顯。而民調已於16日完成，依規定黨內初選民意調查占70%，黨員投票占30%，20日合併計算後，分數較高者獲得提名並送交中央核覆，6月10日公告候選人提名名單。

做為屏東縣唯一初選的鄉鎮，兩方從登記後就競爭激烈。日前鍾育杰疑似以招待旅遊爭取支持，檢警調查，檢方向屏東地院聲請羈押禁見，最終法院裁定20萬元交保，並限制住居、出境及出海，引發地發議論，也對選情造成衝擊影響。