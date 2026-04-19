柯文哲疑遭噴辣椒水 彰化輔選警力增多

民眾黨前主席柯文哲前晚在台中逢甲夜市掃街，疑遭人從空中噴灑辣椒水，同行者昨向警方報案，自稱遭「四波無差別攻擊」，有志工目擊兩人騎機車噴灑不明物。柯文哲表示，當時味道怪怪的，有點流眼淚，盼不要製造對立。台中市長盧秀燕昨譴責暴力。警方調閱監視器未發現嫌疑人，持續調查中。

柯文哲前晚與民眾黨中市議員參選人劉芩妤到逢甲夜市掃街，傳出疑遭辣椒水攻擊，志工當場狂咳，柯文哲以手遮住口鼻，表情略顯不適。

柯文哲昨從早到晚在彰化輔選，隨行警力明顯增多。他受訪說，「我個人沒什麼特別影響，只是怎麼警察變這麼多」。他還原現場說，「那時候走很快，覺得味道怪怪的，就趕快避開走過去，就覺得有股味道，還有點流眼淚」。

柯文哲說，社會對立情緒一旦被激發，很難轉化；社會和諧、政黨和解與兩岸和平是他的主張，能不能不要去製造這種對立。

盧秀燕說，她第一時間已掌握，責成警方加速偵辦，無論政治立場為何，不容許人身安全受侵害。民眾黨主席黃國昌說，台灣社會為何會變得這麼暴力、對立、衝突，把社會搞得四分五裂，真的不是好事。