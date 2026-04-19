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新北市長選戰升溫 李四川拚陸戰 蘇巧慧陪小雞座談

聯合報／ 記者林媛玲江婉儀／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川（左三）昨出席「淡水媽」遶境，與行政院前院長蘇貞昌（右二）同台。圖／李四川競選辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川（左三）昨出席「淡水媽」遶境，與行政院前院長蘇貞昌（右二）同台。圖／李四川競選辦公室提供

二○二六新北市長選戰，藍綠都持續衝刺，國民黨參選人李四川深入陸戰，從遶境祈福、婦女會等活動深耕，行程中與行政院前院長蘇貞昌同台，蘇貞昌則是扮演女兒、民進黨參選人蘇巧慧的最強分身，蘇巧慧昨也與小雞同台辦首場地方座談會。

2026九合一選舉

選戰升溫，李四川競選陣營日前在臉書推出「川伯給推」，第一個跳出來推薦李四川的新北市不動產仲介經紀商業同業公會榮譽理事長林正雄，影片突然被下架，傳出受到壓力，成了昨藍綠焦點。李四川昨表示，選舉是競爭不是鬥爭，希望不要為了選舉，不要為難他的老朋友。

面對外界質疑，蘇巧慧則說，對手的影片下架，他們不可能去施壓，也沒有跟當事人聯繫，不曉得是什麼狀況。

李四川昨趕赴淡水福佑宮參加遶境祈福，蘇貞昌及跨黨派民代也到場，一同恭請媽祖登轎起駕，藍綠人士各站一邊，彼此也有握手寒暄。

李四川指出，從過去台北縣副縣長到新北市副市長期間，包括已通車的淡海輕軌、即將通車的淡江大橋，以及正在施工中的淡北道路，都是各界一步一腳印拚出的成績。他承諾未來將繼續用做工程的態度解決問題，絕不隨便開空頭支票。

蘇巧慧昨與議員卓冠廷，共同舉辦地方聯合座談會，首場就選在鶯歌，會場湧進超過一千二百位鄉親，現場也首度播放「溫暖創新蘇巧慧」的進場音樂，支持者爭相與蘇巧慧握手合照，場面相當熱烈。

蘇巧慧表示，過去鶯歌栽培出金牌選手林郁婷，讓大家津津樂道，她希望接下來鶯歌再出一次金牌市長，讓她擔任新北市長，用新觀念開創新時代，打造鶯歌文藝復興。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）出席新北議員卓冠廷（左）舉辦的「贏回新北，鶯歌座談會」活動。記者江婉儀／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）出席新北議員卓冠廷（左）舉辦的「贏回新北，鶯歌座談會」活動。記者江婉儀／攝影

民進黨 行政院 國民黨

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