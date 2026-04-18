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綠營花蓮市選區議員初選3人出線 陳財能宣布退出仍獲2票

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
民進黨花蓮縣黨部今天辦理第一選區縣議員黨內初選，先前已宣布退選的陳財能，只獲得2票落選。圖／取自民進黨花蓮縣黨部臉書
民進黨花蓮縣黨部今天辦理第一選區縣議員黨內初選，先前已宣布退選的陳財能，只獲得2票落選。圖／取自民進黨花蓮縣黨部臉書

民進黨花蓮縣第一選區（花蓮市）縣議員候選人因有4人登記，超過提名人數，縣黨部今天辦理初選。其中陳財能先前批評縣黨部程序不正義，宣布退出初選，仍被列在名單上，僅獲2票，縣黨部正式提名現任的胡仁順及市民代表田珍綺、莊依婕代表參選。

2026九合一選舉

民進黨目前在花蓮第一選區有兩席議員，下屆選舉預計提名3席，有4人登記，是民進黨在花蓮唯一辦理初選的選區。但先前鬧出風波，陳財能在臉書批評縣黨部程序不義，宣布退出；

但是縣黨部認為陳並未到黨部完成退選程序，仍依執委會決議辦理初選，並將陳財能列在名單上。

縣黨部今天舉辦初選並公布結果，具投票權的黨員共609人，有367人領票，莊依婕最高票151票，其次是胡仁順的117票，田珍綺獲得96票，陳財能2票，另有一張無效票，決定提名莊依婕、胡仁順及田珍綺參選第一選區縣議員。

縣黨部強調，是在公平、公正、公開的原則下辦理初選，也感謝陳財能投入初選，展現民主風範，呼籲黨員團結，共同迎戰年底選舉。

初選出線的田珍綺是花蓮前市長田智宣的姪女，莊依婕是前縣議員莊枝財的女兒，兩人都是現任市民代表，胡仁順則尋求連任縣議員。胡仁順表示，期待與其他兩位參選人共同努力，一起進入議會為花蓮的未來打拼。

民進黨 花蓮 綠營

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