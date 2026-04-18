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全中運開幕選舉味濃 賴清德讚翁章梁五星縣長、助攻蔡易餘接棒

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
全國中等學校運動會開幕典禮表演。記者魯永明／攝影
全國中等學校運動會開幕典禮表演。記者魯永明／攝影

年底縣市長選舉，綠營嘉義縣執政25年，立委蔡易餘獲提名參選，接棒年底2任屆滿卸任的縣長翁章梁賴清德總統晚間南下出席嘉縣立棒球場，全國中等學校運動會開幕典禮，不僅為選手加油，更在致詞中多次肯定翁章梁施政表現，直言「五星縣長、民意支持度高」，並點名立委蔡易餘、陳冠廷在中央協助地方，政治味濃厚。

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賴清德表示，嘉縣在大型活動舉辦與城市治理表現亮眼，從台灣燈會舉辦成功吸引逾千萬人，到此次承辦全中運，展現高度行政效率與動員能力。他特別強調，翁章梁年底卸任，在翁章梁帶領下，縣府團隊維持高度執行力，「看不出任何鬆懈」。

賴清德誇翁章梁多項媒體民調名列前茅，政績深獲民眾肯定，除肯定翁章梁政績，點名在場的立委蔡易餘、陳冠廷，強調2人在全中運籌備期間，扮演運動部與地方政府之間的溝通橋梁，不僅協助爭取經費，更積極協調各項行政資源，解決賽事籌備的各種挑戰，是全中運得以順利舉行的幕後功臣。此舉被解讀為中央地方執政團隊選前團結。

本屆全中運規模盛大。賴清德以「超越自我、從嘉義走向世界」勉勵選手，強調中央將持續投入體育資源，培育國際運動賽事競爭力。翁章梁任期年底屆滿，賴清德總統公開讚揚翁章梁施政團隊，連結立委蔡易餘及陳冠廷，被政壇解讀選前中央地方團結，守護執政版圖政治訊號。隨著選戰接近，全中運不僅是體育盛會，也成為觀察中央與地方團結合作，權力延續布局的舞台。

全國中等學校運動會開幕典禮表演。記者魯永明／攝影
全國中等學校運動會開幕典禮表演。記者魯永明／攝影

全國中等學校運動會開幕典禮表演。記者魯永明／攝影
全國中等學校運動會開幕典禮表演。記者魯永明／攝影

賴清德總統晚間南下出席嘉縣立棒球場，全國中等學校運動會開幕典禮，不僅為選手加油，更在致詞中多次肯定翁章梁（右）施政表現，直言「五星縣長、民意支持度高」。記者魯永明／攝影
賴清德總統晚間南下出席嘉縣立棒球場，全國中等學校運動會開幕典禮，不僅為選手加油，更在致詞中多次肯定翁章梁（右）施政表現，直言「五星縣長、民意支持度高」。記者魯永明／攝影

全國中等學校運動會開幕典禮表演。記者魯永明／攝影
全國中等學校運動會開幕典禮表演。記者魯永明／攝影

陳冠廷 立委 賴清德 蔡易餘 翁章梁 全中運 民進黨

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