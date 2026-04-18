新莊地方座談會破千人參與 蘇巧慧：讓新生代拚新未來

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今下午前往新莊中港國小，和立法委員吳秉叡共同舉辦「新莊座談會」，現場湧入超過一千五百人，蘇巧慧抵達時，眾人熱烈歡迎，高喊巧慧凍蒜，蘇巧慧說，她會和新莊的所有議員參選人共同努力，提出更多地方政見和願景，爭取更多市民認同，讓新世代來拚新未來。

蘇巧慧表示，自己就是新莊長大的小孩，過去所居住的豐年街，已經從小小條的巷子越來越發展，蓋起豐年國小，和近年啟用的快樂公園，讓人感受到城市要進步，真的需要建設一項一項推進。她身為新世代的市長候選人，會繼續接起市政的棒子，為大家打拚，「新莊女兒一定會顧新莊。」

蘇巧慧說，她和吳秉叡在立法院持續向中央爭取資源、建設新莊，不僅成功力保國家電影及視聽文化中心二期工程留駐新莊，更爭取中央全額補助停車場建設，總經費83億元由中央全額補助，為地方增加八百個停車位。此外，她和吳秉叡也成功爭取中央全額補助9.8億元，推動「台65線增設新莊第二南下出口匝道」，預計明年即將發包動工。

針對未來願景，蘇巧慧指出，她將加速泰板輕軌進度，並將西盛支線納入評估，串連南新莊的路網建設，同時加速推動「台65線增設新莊第二南下出口匝道」工程，期盼為市民早日舒緩尖峰時段的車流。蘇巧慧說，新莊的廟街有台灣最珍貴的傳統技藝和文化，新莊的國影中心則擁有國家級館藏，更有潛力發展成為展出金馬獎、金鐘獎、金曲獎的「三金博物館」。新莊有深厚的文化底蘊和歷史，更是許許多多中小企業的落腳處，她期盼未來能夠讓新莊加速發展，「讓新莊成為新北前進的新引擎！」

蘇巧慧表示，非常感謝越來越多不分黨派、不分年齡的民眾給她支持與肯定，她和對手民調從原本落後兩位數，現在已經拉近到平手，尤其在她小時候成長的新莊，支持率更突破六成，讓她非常感動。她更向現場鄉親喊話，「讓新莊出市長」也獲得現場支持者熱烈回應。