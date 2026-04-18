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賴瑞隆林園首場後援會成立 林岱樺出任總會長喊團結

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆首場林園後援會今成立，立委林岱樺出任林園後援會總會長。圖／賴瑞隆競選辦公室提供
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆首場林園後援會今成立，立委林岱樺出任林園後援會總會長。圖／賴瑞隆競選辦公室提供

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆首場林園後援會今成立，立委林岱樺出任林園後援會總會長，主辦單位宣布現場湧入數千名支持者相挺；賴瑞隆拋出大南方崛起願景，強調從林園出發，喊出「林園要大贏，高雄一定贏」訴求團結。

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賴瑞隆表示，強調林園是高雄重要工業重鎮，更是串聯高屏的重要門戶，他細數過去與立委團隊推動國道七號、小港林園線捷運等重大建設，未來將以產業為基底，帶動城市再升級。

賴瑞隆說，自己作為「第四棒」，將承接高雄歷任市長推動轉型，讓城市從被世界看見邁向成為世界的一員，透過招商引資與產業升級，提供青年更多機會，也讓長者能安心生活。

林岱樺致贈賴瑞隆象徵好彩頭的菜頭，她表示，林園人團結善良，讓下一代更好、長輩獲得照顧更是她一生志業，將全力輔選、建設林園。

立委許智傑站台助講，提及賴瑞隆在立法院推動交通建設，未來當選市長一定能讓高雄建設更順利；立委李昆澤則說，賴瑞隆出身勞工家庭，肯打拚、會做事，入主市府後將是林園建設的推動者。

此外，前高雄縣長余政憲及多位議員、里長出席相挺並進行授旗儀式，支持者高喊「賴瑞隆當選」口號，場面熱鬧。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆首場林園後援會今成立，主辦單位宣布現場湧入數千名支持者相挺。圖／賴瑞隆競選辦公室提供
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆首場林園後援會今成立，主辦單位宣布現場湧入數千名支持者相挺。圖／賴瑞隆競選辦公室提供

民進黨 賴瑞隆 高雄 林岱樺

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