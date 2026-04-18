影／生育率強心針？ 何欣純直呼若當台中市長補貼10萬元坐月子

為搶救生育率，民進黨台中市長參選人何欣純今天表示，行政院長卓榮泰為鼓勵國人多生兒育女，宣布每生一胎補十萬元，因為不管是月子中心或是自己在家坐月子都非常燒錢，中央補助十萬元，若她擔任市長，地方加碼補助五萬元。除了讓婦女產後安胎，她也加碼宣布，未來若她當選市長，國中小不分公私立營養午餐皆補助全額免費，更勝於盧秀燕只補助公立學校。

【中央社／台中18日電】

總統賴清德今天下午到台中水安宮參香，陪同的民進黨台中市長參選人、立委何欣純現場提出育兒新政策，主張「產後月子補助」每胎新台幣5萬元，盼支持每個辛苦生養孩子的家庭。

賴總統下午到南屯區水安宮參香，向三府王爺祈求台灣國泰民安、風調雨順，也祝福台中市政建設順利推動、市民平安順心，陪同參香的何欣純感謝總統長期疼惜台中、支持台中建設，她在立法院也全力支持中央預算。

代表民進黨參選台中市長的何欣純致詞表示，中央推動「0到6歲國家一起養」育兒政策，對年輕家庭是重要支持，也減輕許多家長負擔。她未來若有機會承擔市長責任，除了持續強化公托量能、改善托育資源不均，也要進一步加碼照顧年輕家庭。

何欣純還向總統請命，提出全國首創的「產後月子補助」每胎5萬元，她說，母親生養小孩非常辛苦，無論是在月子中心坐月子，或是在家自行調養，對家庭來說都是不小負擔，因此她主張由地方政府加碼補助5萬元。

何欣純認為，月子補助與中央既有育兒支持政策相互搭配，協助年輕家庭減輕壓力，希望用更具同理心的政策，支持每一個辛苦生養孩子的家庭。

何欣純強調，盼中央與地方攜手合作推動各項建設與社福政策，感謝總統今天親自到台中水安宮參香，更感謝總統長期對台中的重視與支持，未來會持續傾聽民意，讓台中成為欣欣向榮城市。