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新北選戰藍綠白動員 拚基層、搏感情、凝聚力

中央社／ 新北18日電

新北市長選戰升溫，民進黨參選人蘇巧慧深耕地方，提出鶯歌區發展願景；國民黨參選人李四川勤跑基層，強調建設與情感連結；民眾黨參選人黃國昌則以團隊龍舟訓練，展現凝聚力。

2026九合一選舉

民進黨籍立法委員蘇巧慧今天與民進黨籍市議員卓冠廷於鶯歌舉辦座談會，現場支持者互動熱絡。蘇巧慧表示，鶯歌曾培育出奧運金牌拳擊選手林郁婷，期盼未來以創新思維推動地方發展，打造「鶯歌文藝復興」，提升文化與產業價值。

她並盤點過去在鶯歌爭取的建設成果，包括鶯歌火車站增設電扶梯、設置鳳鳴簡易車站、鳳鳴滯洪池、大漢溪堤外便道及鶯歌公有市場改善等，未來若當選，將進一步強化醫療量能，並規劃增設停車場與圖書館，提升生活機能。

中國國民黨籍參選人李四川今天出席永和婦女會、淡水廟會活動，並參加雙和雲林同鄉會餐會，持續鞏固基層支持。李四川表示，將與婦女團體攜手為地方打拚，並指出城市發展除工程建設外，也需仰賴女性與母親的力量。

李四川表示，感謝許多雲林人北上打拚奉獻、在新北落地生根；鄉親吃苦耐勞的勤奮精神與他做工程的專業實幹性格非常契合。未來若當選會持續穩健基礎建設，打造宜居環境，讓外地打拚者能安心生活。

台灣民眾黨方面，黃國昌競選總部表示，為備戰「2026新北市議長盃龍舟錦標賽」，由台灣民眾黨籍市議員陳世軒領軍，結合多名市議員參選人、黨部幹部及志工組成「民眾新北隊」，於新店碧潭展開水上集訓，展現團隊合作精神。

黃國昌今天與陳世軒及多名參選人共同訓練，並於受訪時表示，去年已有參賽經驗，今年盼再創佳績。對於外界關注彰化縣選戰布局，他表示不必過度揣測政黨間策略，強調延續縣長王惠美的施政成果、回應民意需求，才是選戰最重要的事。

國民黨 新北 民眾黨 民進黨 黃國昌 李四川 蘇巧慧

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