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「川伯給推」影片疑遭施壓下架 李四川：選舉是競爭、不是鬥爭

聯合報／ 記者林媛玲/ 新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（左三）今下午出席永和婦女會等活動，深入陸戰深耕。圖╱李四川團隊提供
國民黨新北市長參選人李四川（左三）今下午出席永和婦女會等活動，深入陸戰深耕。圖╱李四川團隊提供

新北市長選戰漸趨白熱化，國民黨新北市長參選人李四川團隊推出「川伯給推」系列影片，第一支影片由新北市不動產仲介經紀商業同業公會榮譽理事長林正雄推薦李四川，但影片疑似因為卻突然被下架，外界傳出是被施壓。

2026九合一選舉

媒體問是否有遇到壓力？李四川今回應，「選舉是競爭，不是鬥爭」希望選舉是君子之爭，回歸為市民提出政策才是最重要的，不要去為難老朋友。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧則說，對手的影片下架，我們不可能去施壓，也沒有跟新聞當事人有所聯繫，不曉得是一個什麼狀況。

李四川今下午出席永和婦女會、雙和雲林同鄉會等活動，深入陸戰深耕。

李四川說，在副市長任內完成「公館圓環」改善工程，完工後交通事故大減一半，這項建設與永和民眾息息相關，因為每天騎車通勤的永和人近5000人，減少事故就是為無數家庭保住平安。未來將繼續努力，建設不分顏色，會用數十年公務經驗及執行力，解決難題、創造新局。

此外，李四川今日下午也出席「雙和雲林同鄉會」餐會，他表示，許多雲林人北上打拚、在新北紮根，這種吃苦耐勞的精神，與他做工程的實幹性格非常契合。他感謝雲林鄉親對新北的貢獻，承諾未來會持續把基礎建設做穩做好，讓出外打拚的鄉親，都能將新北當作最安心宜居的第二個家。

民進黨 國民黨 新北 李四川

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