聽新聞
0:00 / 0:00
曹興誠嗆怕和沈伯洋辯論 蔣萬安妙答：最不敢跟太太辯論
聯電創辦人曹興誠上午出席福和會講座受訪時，指台北市長蔣萬安絕對不敢與立委沈伯洋同台辯論。對此，台北市長蔣萬安下午在客家主題公園參加地球日活動受訪笑答，他最不敢跟太太辯論。
2026九合一選舉
針對曹興誠指蔣萬安不敢跟沈伯洋辯論，而且如果辯論，高下立判，蔣萬安下午受訪，先問媒體「知道我最不敢跟誰辯論嗎？」再自答「我太太」所以，今天就參加這個守護地球的活動，謝謝大家。
媒體也追問，沈伯洋投入台北市長選戰，會打敗「萬川連線」嗎？蔣萬安指出，他講過，其實不管是大巨蛋完工啟用，還有捷運環狀線現在全面動工，以及輝達能夠順利落腳台北、克服各項的法規限制、處理土地的問題，都是川伯和他共同努力的成果，所以他一定會全力幫川伯，也會繼續跟川伯一起共同努力，為市民的福祉全力以赴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。