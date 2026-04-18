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曹興誠喊蔣萬安怕辯論 柳采葳嗆：你變黑熊隊豬隊友了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
福和會上午邀請大罷免運動頭號志工曹興誠，對談「走向文明或退回野蠻？台灣的抉擇」。記者黃義書／攝影
福和會上午邀請大罷免運動頭號志工曹興誠，對談「走向文明或退回野蠻？台灣的抉擇」。記者黃義書／攝影

聯電創辦人曹興誠上午出席福和會講座受訪時，指台北市長蔣萬安絕對不敢與立委沈伯洋同台辯論。對此，國民黨台北市議員柳采葳指出，事實上不論是市政熟悉度，或是辯論能力，蔣萬安從不需要擔心辯論，曹興誠想幫沈伯洋背書，恐怕反變成黑熊隊豬隊友了。

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柳采葳表示，曹興誠不顧民進黨內部擔憂，為了力挺他的青鳥好朋友沈伯洋選台北市長，思路越來越曲折，甚至喊出蔣萬安怕辯論，真是不知道活哪個平行時空。

柳采葳說，民進黨對於蔣萬安的辯論戰力，從來就是低估。曹興誠這種論述，4年前在蔣萬安與黃珊珊、陳時中競選，就已經用過，現在還要繼續玩，只能說難怪曹興誠帶領的大罷免以32：0作收。

她說，4年前，民進黨不斷看衰蔣萬安的辯論能力，甚至認為辯論後就是陳時中逆轉選情的開始。但是2022年台北市長選舉辯論後，多份民調顯示國民黨候選人蔣萬安表現最佳。蓋洛普的即時民調，蔣萬安的支持度28.5%，領先陳時中20.18%。

另外，她指出，台灣民意基金會的民調，更是顯示收看辯論會的民眾中，有19.9%民眾認為國民黨候選人蔣萬安表現最好、認為黃珊珊表現好的還有18.1%、反觀認為陳時中表現好的只有13%，敬陪末座。

柳采葳表示，4年之間，更看到蔣萬安在議會的備詢表現，更是經常打臉民進黨議員自以為的凌厲攻勢，早就「獨自進化」。對照沈伯洋的言論，屢屢被網民當成笑柄，民進黨內對於提名沈伯洋更是意見分歧。

曹興誠 蔣萬安 柳采葳 沈伯洋

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