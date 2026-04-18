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蘇巧慧首場基層座談從鶯歌出發 卓冠廷：鶯歌出金牌市長

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新北議員卓冠廷舉辦的「贏回新北 鶯歌座談會」活動。記者江婉儀／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新北議員卓冠廷舉辦的「贏回新北 鶯歌座談會」活動。記者江婉儀／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與議員卓冠廷，共同舉辦地方聯合座談會，首場就選在鶯歌，會場湧進超過1200位鄉親，現場也首度播放「溫暖創新蘇巧慧」的進場音樂，支持者爭相與蘇巧慧握手合照，場面相當熱烈。

2026九合一選舉

蘇巧慧表示，過去鶯歌栽培出金牌選手林郁婷，讓大家津津樂道，她希望接下來鶯歌再出一次金牌市長，讓她擔任新北市長，用新觀念開創新時代，打造鶯歌文藝復興。

蘇巧慧表示，從今天開始，她將和36位議員參選人，一場一場舉辦地方座談會，她也非常感謝卓冠廷率先響應，讓她首場座談會能夠從最熱情、最熟悉的鶯歌出發。

回到深耕多年的鶯歌，蘇巧慧一一與現場支持者互動打招呼，也在台上和里長一同細數彼此在鶯歌共同爭取的政績，包括鶯歌車站增設電扶梯、設置鳳鳴簡易車站、鳳鳴滯洪池、爭取大漢溪堤外便道、鶯歌公有市場改善等建設。

蘇巧慧強調，十年前她爭取改善在地的鶯歌工商訓練環境，讓當時還是學生的拳擊選手林郁婷證明「鶯歌出金牌，台灣好將來」，希望大家能繼續支持，讓鶯歌出一位能拚新北未來的「金牌市長」，目前她已推出免費營養午餐、減輕醫療負擔、長輩假牙補助、敬老卡升級等六大福利政見，未來從產業發展、都市更新、觀光政策，到青年政見，她都會負責任的一件件提出。

今天地方座談會也有「神秘嘉賓」立委沈伯洋透過影片為蘇巧慧、卓冠廷獻上祝福。沈伯洋表示，他過去在參與社會運動的時候，就認識敢衝敢言的卓冠廷，大家合縱連橫，一起為台灣撐出一個空間，努力讓論述和理想能夠更擴散出去，而這幾年台灣的處境真的不容易，希望大家在年底選舉全力支持卓冠廷，讓卓冠廷和蘇巧慧一起組成最強戰力，贏回新北。

卓冠廷指出，未來他會和蘇巧慧共同配合，爭取建設鳳鳴圖書館、尖山國中與公八公園立體停車場、人行道翻新等建設，期盼最了解新北的蘇巧慧可以進入新北市府為大家建設鶯歌。卓冠廷強調，鶯歌有金牌國手，也有享譽國際的陶瓷產業，就缺一位鶯歌出身的新北市長，那個人就是蘇巧慧，呼籲支持者全力支持，讓鶯歌在年底新北市長選舉大贏，新北才會贏。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新北議員卓冠廷舉辦的「贏回新北 鶯歌座談會」活動後受訪。記者江婉儀／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新北議員卓冠廷舉辦的「贏回新北 鶯歌座談會」活動後受訪。記者江婉儀／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新北議員卓冠廷舉辦的「贏回新北 鶯歌座談會」活動後受訪。記者江婉儀／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新北議員卓冠廷舉辦的「贏回新北 鶯歌座談會」活動後受訪。記者江婉儀／攝影

鶯歌 卓冠廷 蘇巧慧

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