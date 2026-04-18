李四川凌晨台中趕回 今早衝往淡水 和蘇巧慧最強分身同台

2026新北市長選情升溫，國民黨新北市長參選人李四川昨晚趕到台中參加大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香起駕，凌晨時分回新北，一早趕往淡水，先後至竹林慈玄宮與福佑宮參拜祈福，出席地方盛事「淡水媽」遶境。李四川馬不停蹄，他說，身為討海人子弟，媽祖是從小到大的信仰。

李四川在淡水行程與行政院前院長蘇貞昌同台，蘇貞昌扮演女兒蘇巧慧的最強分身，持續衝刺陸戰能量。蘇巧慧今天展開地方座談會，首場今早從鶯歌出發，下午前進新莊，將完成新北29區，每一名黨籍議員參選人預計各辦一場，展現母雞帶小雞氣勢。

李四川周末也是行程滿檔，早上在淡水，下午趕往永和婦女會活動。

李四川今早先到竹林慈玄宮參拜，受到鄉親熱烈歡迎。在致詞時李四川感性表示，自己雖然「卡憨慢講話」，但做工程的人講求的就是腳踏實地，沒有別的秘訣。他指出，從過去台北縣副縣長到新北市副市長期間，包括已通車的淡海輕軌、即將通車的淡江大橋，以及正在施工中的淡北道路，都是各界一步一腳印拚出的成績。他承諾，未來將繼續用做工程的態度解決問題，絕不隨便開空頭支票。

隨後，李四川趕赴淡水福佑宮參加遶境祈福，新北市副市長劉和然、前行政院長蘇貞昌及跨黨派民代也到場，一同恭請媽祖登轎起駕，藍綠人士各站一邊，彼此也有握手寒暄。

李四川強調，市政建設是一場接力賽，就像他過去參與的各項工程，都是不分顏色共同努力的成果，他會持續走進基層，用行動實踐對市民的承諾。