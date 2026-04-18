「魏兩億」是誰？柯文哲：現在又發生什麼事？我完全不清楚

民眾黨創黨主席柯文哲在2024年總統大選期間，曾拋出「兩億美金」說法，柯提及曾有人居中牽線，外界點名「魏先生」身分，還與國民黨前考紀會前主委魏平政連結，衍生「魏兩億」說法，由於國民黨擬徵召魏平政參選彰化縣長，「魏兩億」說法再被提起。不過，柯文哲今天表示，他完全不清楚。

對於「魏兩億」說法，魏平政當時受訪時，即否認相關傳聞，強調「自己根本拿不出兩億美金」，並直言該說法已造成困擾。

柯文哲今天到彰化連掃11處，為黨籍參選人輔選。 針對外界關注彰化縣長選舉「藍白合作」議題，柯文哲在福興鄉鎮安宮受訪時表示，其實他現在並沒有直接參與黨務，現在的角色比較像是「最佳助選員」。至於像兩黨合作這種細節，還是由秘書長周榆修去跟國民黨對接，他們應該會去討論，細節他並不清楚。

對於所謂「魏兩億」換副手的說法，柯文哲說，「老實講，很多事情我真的不知道現在又發生了什麼事，我完全不清楚」。

柯文哲的鐵人行程，預定下午前往員林市、花壇鄉及彰化市等，適逢大甲媽祖遶境進入彰化，預期沿途人潮湧現，行程也將更加緊湊。