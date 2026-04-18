吳子嘉稱退選因國民黨團力量大於黨中央？蕭敬嚴：不回應自有公評
國民黨新北市議員第11選區（汐萬金）遭停權的蕭敬嚴民調勝出，但何元楷也稱自己第一，民調爭議餘波盪漾，蕭昨聲明宣布退出國民黨提名，不參與此次市議員選舉，盼一切回歸平靜。吳子嘉昨日在節目指，是因23名藍委現身力挺民調第二的何元楷，國民黨黨團力量大於國民黨黨中央的力量。藍敬嚴對此今天表示不回應，自有公評。
2026九合一選舉
吳子嘉昨在《董事長開講》網路直播節目直指蕭敬嚴突然反轉退選的原因，是因23名藍委現身力挺民調第二的何元楷，國民黨黨團力量大於國民黨黨中央的力量。
蕭敬嚴對此說法今天表示不回應，自有公評。被問及退選原因？他說昨天在臉書都說得很清楚了。
蕭敬嚴昨在臉書指出，從他參選以來，自始至終都是特定的勢力、特定的派系，為了協助特定的參選人能夠透過投機取巧的方式在初選中得利，而使出的手段。現在大家一目了然。
「但如今卻因我的參選阻礙了某些人的路而造成紛擾，這並非我所樂見。甚至還對我所深愛的黨與老同事們進行攻擊與辱罵，這讓我覺得心痛。」
力挺蕭敬嚴的立委廖先翔今天被問到外界指「國民黨黨團力量大於國民黨黨中央的力量」的說法，廖表示不評論，沒有意見。
不過，有黨內人士指出，23名藍委現身力挺何元楷是讓蕭敬嚴退選的「最後一根稻草」，卻不是直接轉折原因，不可能立委上午站台，他下午馬上就決定退選。這位幕僚說，蕭參選以來黨內壓力倍至，「自己人打自己人」讓他心寒，不僅失人和，仇恨值不斷被拉高，未來勢必還會把黨分裂責任推到他身上，為了黨內和諧及未來的路，是不得不的決定。
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