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沈伯洋選台北？吳子嘉指「選情搞得天翻地覆」 蘇巧慧回應了
2026選戰備受關注，外傳民進黨將派不分區立委沈伯洋，挑戰現任台北市長蔣萬安，媒體人吳子嘉認為，有可能會把整個雙北選情搞得天翻地覆，如果國民黨懂得運用的話，民進黨新北市長參選人蘇巧慧就GG了。蘇巧慧今回應，台北市長人選，靜待黨中央的決定。
2026九合一選舉
蘇巧慧今天出席新北議員卓冠廷舉辦的「贏回新北 鶯歌座談會」活動後受訪，蘇巧慧表示，沈伯洋是她賓州大學的學弟，這兩年也是立院好同事，她覺得沈伯洋是一個非常聰明的人，思辨邏輯清楚，在立法院表現很好，那做任何事情也很快就能夠上手，不管他未來的位置是什麼，都會持續給他加油跟鼓勵，至於未來台北市長的人選，就靜待黨中央的決定。
被問及吳子嘉說，沈伯洋若選台北市長，會把雙北選情搞得天翻地覆，衝擊綠營在新北的布局。蘇巧慧表示，從她宣布參選以來，有各種各式各樣的評論，那也有很多的意見，自己都是傾聽、參考，還是會照著自己的步調走。
蘇巧慧說，溫暖、創新、會做事，是她累積十年，由內心發出來的想法，也是她堅守的價值，也會帶著對自我的期許，繼續走完接下來的200天。
另外，國民黨新北市長參選人李四川臉書粉絲專頁昨上午推出新主題「川伯給推」，但影片在晚間突然移除，外傳是不動產聯盟總會創會會長林正雄遭受「外來壓力」。
蘇巧慧表示，有看到新聞，完全不知道有這件事，在選舉階段，大家有各自的支持者，這也很正常，如果是有一些助理之間的記錄，我想其實每個陣營大概大家也都會參考一下，她自己確實不知道這件事情。
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