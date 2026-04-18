被評綠營史上最弱高雄市長人選 柯志恩狠酸：賴瑞隆需要很大咖加持

高雄市長選戰煙硝味漸濃，藍綠兩黨參選人柯志恩、賴瑞隆競爭態勢打到五五波對決，隨時可能翻盤，媒體人吳子嘉爆料民進黨中央可能全面接管選戰，賴瑞隆近期密集造勢、頻邀重量級人物站台拉抬聲勢，對此，柯志恩今天回應，賴瑞隆就是需要很多大咖加持，一下小英前總統、陳其邁，明天賴清德總統也要來幫拉抬聲，但不管綠營多少造勢，她都會把自己的路走好。

賴瑞隆今天下午在林園舉辦後援會成立大會，被問將與初選競爭對手立委林岱樺同台，柯志恩直言這是「民進黨一貫的選戰文化」，強調藍營將維持既有節奏，不隨之起舞。

柯志恩表示，民進黨在初選過程中競爭激烈，刀刀見骨，一旦人選出線，黨內勢力最終仍會整合歸隊，她意有所指說「不管真心與否，最後就是全部站在一起」，這樣的模式早已成為選戰常態。

面對對手連番造勢與資源挹注，國民黨陣營平常心看待，仍將依照既定步調推進選戰一步一腳印，不會因對方操作而改變策略。

賴瑞隆近來動作頻頻邀請前總統蔡英文到高雄助陣，柯志恩語帶質疑地說，外界難免產生觀感落差，「大家會好奇，小英來了，那賴委員在哪裡？」她認為，過度仰賴大咖加持，反而凸顯候選人本身聲量與領導魅力仍有待強化，選民也會自行判斷其中差異。

關於總統賴清德明天出席余登發、余陳月瑛月會，她認為，這類安排對綠營而言，是在襯托候選人聲勢的一種操作手法，但終究仍屬選戰策略的一環，藍營會持續以自身節奏穩紮穩打，強調政策與基層經營。

賴瑞隆選情疲弱，媒體人吳子嘉分析民進黨中央可能全面接管高雄選戰，柯志恩表示，若說法屬實，背後意涵不言可喻，她指出，高雄向來被視為民進黨重要據點，非贏不可，若候選人及其團隊無法有效帶動選情，中央勢必介入整合資源，「這就是現實的政治操作」。

她表示，一旦選戰過度仰賴中央主導，恐也反映地方團隊動能不足，如果一個團隊沒有辦法自己動起來，完全要靠中央來做，對選情真的比較好嗎？她強調有待觀察，但選民自會從中看出端倪。

至於黃捷表態有意角逐高雄市黨部主委也被視為助攻賴瑞隆，柯志恩以過往經驗分析，民進黨內部在初選期間競爭激烈，殺得刀刀見骨，最後一定會演得很團結，不過她也點出，黃捷選主委恐也讓外界質疑究竟她是要選市長，還是賴瑞隆要選市長，值得深究。

柯志恩最後重申，面對對手鋪天蓋地的動員與造勢，國民黨不會隨之起舞，將持續以穩健步調深耕基層、累積支持，「把自己的路走好」，才是決勝關鍵。