柯文哲批查他貪汙「錢在哪裡？」 同一餐廳未與卓榮泰見面

民眾黨前主席柯文哲今天到彰化縣海線鄉鎮，陪伴黨徵召縣議員參選人向民眾拜票，他與二林區縣議員參選人洪雅婷品嘗炸嗲等在地小吃時談到貪汙案，直問「要查錢，錢在哪裡？」

柯文哲今在彰化縣縣議員各選區跑透透，上午到和美區、鹿港區、二林區，在二林區的芳苑鄉海鮮餐廳品嘗在地小吃時，有感而發，表示，2024年前初的時候，看到柯文哲而認為會貪汙的只有0.5%，2025年再做（民調）的時候變成19.5%，意思就是說，每天在媒體上講謊話，講到最後大家就會相信，說到貪汙人家講一句話「要查錢，錢在哪裡？」這樣就好了，要查錢，錢在哪裡？

柯文哲在立委王安祥、洪雅婷等人陪同下吃完小吃，下午到北斗區、田中區、彰化區。今行政院長卓榮泰也到二林區的芳苑鄉，先到漢寶村，中午也到芳苑鄉某海鮮餐廳，跟柯文哲品嘗小吃的是同一家，兩人相差一個多小時，沒機會見面。