被噴灑辣椒水後…警方加強維安 柯文哲嘆：不要再製造對立

民眾黨創黨主席柯文哲昨晚到台中逛逢甲夜市，疑似遭人朝空中噴灑辣椒水，今天他在彰化縣有11個輔選行程，警方加派警力戒護。柯文哲早上受訪時表示，當時走很快，覺得味道怪怪的，就趕快避開，有點流淚，但沒事了，他感嘆說： 民眾黨的主張，就盡量看能不能不要去製造這種對立。

柯文哲昨晚台中逢甲夜市疑遭噴灑辣椒水攻擊後，今天上午在彰化縣和美鎮和美市場、福興鄉鎮安宮、芳苑普天宮等11處地方，陪黨提名參選人拜票，均有不少支持者為他喊加油，並要求合照，不過，在和美鎮和美市場遭民眾嗆罵，警方即趨前勸離，以免激化衝突。

他在鎮安宮受訪時笑說：「 我個人是沒有什麼特別的影響，只是我今天一出來發現，怎麼警察變這麼多了」。

柯文哲說，他那時候走很快，就覺得味道怪怪的，就趕快避開走過去，他其實沒有防備，就覺得有一股味道，到現在還有點流眼淚，但現在沒事了。

針對此一疑遭噴灑辣椒水事件，柯文哲說， 他是覺得社會的分裂、對立情緒一旦被激發，本來就很難轉化。所以社會和諧、政黨和解、兩岸和平是他及民眾黨的主張，盡量看能不能不要去製造這種對立。

事發當時，包括柯文哲在內黨員、小草20多人吸入刺鼻異味當場被嗆到狂咳，民眾黨市議員參選人劉芩妤今天上午和受害志工已向報警。

柯文哲在福興鎮安宮參拜外，福興鄉民代表黃怡雯還準備200份自家販售的爌肉飯，由柯文哲分送與民眾分享，柯文哲也迅速扒了一碗爌肉飯，還意猶未盡。

民眾黨創黨主席柯文哲昨晚到台中逛逢甲夜市，疑似遭人朝空中噴灑辣椒水，今天他在彰化縣有11個輔選行程，警方加派警力戒護。記者劉明岩／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今天到和美鎮和美市場輔選時，遭民眾怒嗆，警方即時勸離。記者劉明岩／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今天上午到彰化縣福興鄉鎮安宮參時，並分送爌肉飯給民眾分享。記者劉明岩／攝影