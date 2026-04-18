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影／曹興誠挺沈伯洋選北市長 點名蔣萬安不敢辯論
福和會今天舉辦「走向文明或退回野蠻？台灣的抉擇」對談，邀請聯電創辦人曹興誠與民進黨立委沈伯洋同台，但沈伯洋因故臨時缺席。曹興誠會前受訪力挺沈伯洋參選台北市長，稱其為綠營「不二人選」，並點名台北市長蔣萬安不敢和沈伯面對辯論。
2026九合一選舉
沈伯洋近日被曹興誠點名，呼籲民進黨徵召參選台北市長。對於被喻為太陽的蔣萬安，曹興誠受訪時笑稱，若要「射日」，不需要后羿等級的人物，沈伯洋就足以勝任。
曹興誠表示，從綠營角度來看，沈伯洋是參選台北市長的「不二人選」，儘管目前外界不一定看好，但相信隨著其曝光與表現，情勢將可能出現反轉，「現在很多看法不見得正確」。
他進一步指出，若沈伯洋與蔣萬安能同台辯論，「程度高低立刻就會很清楚」，並直言「相信蔣萬安是不敢面對沈伯洋」，甚至表示願意為此打賭。
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