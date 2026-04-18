柯文哲逢甲掃街遭噴辣椒水 盧秀燕：已責成警方加速偵辦

前民眾黨主席柯文哲昨晚於台中逢甲夜市掃街拜票時，驚傳遭到不明人士噴灑辣椒水，台中市長盧秀燕上午出席清水高中80周年校慶時，針對此一暴力事件公開回應，強調已要求警方全力追查，絕對不容許任何暴力行為，挑戰台中的法治與治安。，絕對不容許任何暴力行為，挑戰台中的法治與治安。

盧秀燕指出，針對昨晚發生在逢甲夜市的辣椒水攻擊事件，她在第一時間便已掌握狀況。盧市長神情嚴肅地表示：「昨天晚上我已經責成我們的警方加速偵辦。」

她進一步強調，台中市是一座崇尚民主與法治的城市，無論任何人的政治立場為何，其人身安全都不應受到侵害。盧市長重申：「我們不容許任何人的人身安全受到侵害，城市的治安也不能夠被威脅。」

據了解，昨晚柯文哲在逢甲夜市掃街期間，人群中突然有人噴灑強烈刺激性的辣椒水。由於夜市人潮眾多，突如其來的攻擊造成現場一陣混亂，多位工作人員、志工及一旁圍觀的民眾感到眼部與呼吸道強烈不適。

警方獲報後已調閱現場周邊監視器畫面，目前正在比對可疑人物。初步調查顯示，嫌犯疑似趁亂下手後迅速逃離現場，動機仍有待進一步釐清。