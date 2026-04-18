「射蔣萬安不需要后羿」 曹興誠：沈伯洋是民進黨不二人選

聯電創辦人曹興誠今舉行「走向文明或退回野蠻？台灣的抉擇」專題演講，原先將於今與民進黨立委沈伯洋在大罷免後首次公開合體對談，備受關注，沒想到沈伯洋今因故未出席。曹興誠稍早表示，沈沒辦法來，但沈伯洋還是綠營角度不二人選，現在大家不看好他，但相信會反轉，「射蔣萬安不需要后羿。」

年底台北市長選舉，民進黨內有望派出沈伯洋出戰要拚連任的現任市長蔣萬安，而曹興誠是首位勸進沈伯洋參選台北市長，早在去年底就曾建議民進黨徵召沈伯洋參選。

曹興誠演講前受訪被問及沈伯洋沒現身是否感到可惜，他說，沈伯洋沒辦法前來，至於沈是否能選北市，這應該沒完全明朗，但應該很快明朗。

媒體追問蔣萬安昨天受訪時被問及沈伯洋是否成為民進黨的后羿射日時，蔣說，不太清楚要對談的消息，但印象中他們上次同台應是大罷免的時候。對此，曹興誠僅說，不知道是什麼意思，「射蔣萬安不需要后羿那麼厲害，沈伯洋就可以了。」

曹興誠表示，沈伯洋是綠營角度不二人選，現在大家不看好沈，但相信出來一陣子後會反轉，現在很多看法不見得是正確。而沈伯洋具很多優勢，像是沈伯洋、蔣萬安若同台辯論事情，就知道程度誰高誰低，「但我看蔣萬安是不敢面對沈伯洋」，只要敢面對面談就非常清楚了，打賭蔣萬安不敢面對沈伯洋。

至於民進黨內有不同聲音，曹興誠僅說，相信只要進到競選活動期間，如果沈伯洋、蔣萬安面對面，印象統統會反轉。