柯文哲逢甲夜市掃街遭辣椒水 民眾黨報案：4波無差別攻擊

民眾黨前主席柯文哲昨晚到台中逛逢甲夜市，途中疑似遭人朝空中噴灑辣椒水，包括柯在內等黨員、志工20多人吸入刺鼻異味當場被嗆到狂咳，同黨市議員參選人劉芩妤今和受害志工報警，認為遭4波「無差別攻擊」，她也透露昨有遭遇不理性青鳥鬧場，青鳥本身也被嗆到。

劉芩妤今上午9點和受害志工至台中市警局第六分局報案做筆錄，她說昨晚掃街到晚上8點48分感受一陣刺鼻，瞬間周遭10幾個人開始猛咳嗽。

劉指出，回家和志工核對狀況驚覺不只一波攻擊，從8點第一波廣場，第二波吃烤魚時有志工感受不適，接連第三波、第四波，四波攻擊當下沒有多想，但有1名志工目擊2人騎機車對空中噴灑不明物體。

她也透露，昨掃街過程有遇到不理性民眾、青鳥鬧場，但不能直接斷定就是他們所為，加上自己海巡網路影片時，看到鬧場的青鳥也有錄影片，也有說被辣椒水嗆到刺鼻不停咳嗽，也證實現場有人噴辣椒水

被害志工指出，案發時間很微妙、敏感，在柯文哲、劉芩妤走過去就馬上有一股味道，她個人呼吸道敏感就開始狂咳，同時注意四周的人，有看到1輛摩托車2人經過，沒想到活動結束，大家拼湊起來人認為前後有四波攻擊，懷疑是團體行動。

志工說，沒辦法看清楚騎摩托車2人外表、車牌，因為真的沒想到會遭到辣椒水這類攻擊，當下非常憤怒。

民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇說，聞到氣味、感受到刺鼻，才馬上觀察周遭，要目擊噴灑當下是有困難的，希望警方能查清。

第六分局目前調閱周邊監視器、密錄器畫面，釐清有無作案人。