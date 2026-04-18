不選新北轉戰彰化縣長？黃國昌：現在不用做過度揣測

2026選戰，國民黨彰化縣長陷入亂局，民眾黨主席黃國昌卻成立「彰化隊」拚選舉，引發各界聯想，今新北市長參選人黃國昌出席新店活動，媒體詢問民眾黨創黨主席柯文哲認同黃國昌選彰化，藍白整合是否可能出現第四個區域?

黃國昌回應指，現在不用做過度揣測，比較重要的是彰化作為六都以外的第一大人口縣市，藍白要怎麼討論出好的人選與策略，守住王美惠縣長的縣政成績好好延續下去，這才是最重要的事。

黃國昌今天與現任議員及五位市議員參選人、黨部幹部及志工等集結「民眾新北隊」在碧潭進行水上集訓，準備挑戰「2026新北市議長盃龍舟錦標賽」，黃國昌表示，去年是志在參加，今年再度捲土重來，很多人對他們有期待，及早準備希望有好成績。