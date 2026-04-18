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柯文哲昨夜疑遭潑辣椒水攻擊 黃國昌：台灣社會為何變得暴力對立？

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
柯文哲昨晚掃街遭攻擊，黃國昌表示，把台灣社會搞得四分五裂，對台灣真的不是好事。圖／翻攝直播畫面
柯文哲昨晚掃街遭攻擊，黃國昌表示，把台灣社會搞得四分五裂，對台灣真的不是好事。圖／翻攝直播畫面

民眾黨創黨主席柯文哲昨晚到台中逢甲夜市掃街時，遭機車騎士噴灑疑似辣椒水不明液體攻擊，今民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌表示，台灣社會為何會變得這麼暴力、這麼對立與衝突，把台灣社會搞得四分五裂，對台灣真的不是好事，這是值得大家省思。

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黃國昌今早至新店出席民眾新北龍舟隊戶外集訓活動時受訪表示，昨晚在台中夜市活動柯主席遭遇惡劣攻擊的行徑，這是台灣社會沒有辦法所容忍，大家也都表達對這種行為深惡痛絕，昨晚盧秀燕市長有與他聯絡說警方會加速偵辦。

黃國昌說，他覺得值得大家好好省思的是台灣社會為何會變得這麼暴力、對立、衝突，把台灣社會搞得四分五裂，對台灣真的不是好事。

柯文哲昨晚掃街遭攻擊，黃國昌表示，把台灣社會搞得四分五裂，對台灣真的不是好事。圖／翻攝直播畫面
柯文哲昨晚掃街遭攻擊，黃國昌表示，把台灣社會搞得四分五裂，對台灣真的不是好事。圖／翻攝直播畫面

柯文哲 黃國昌 辣椒水 逢甲夜市

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