新聞眼／一手抹紅媽祖一手討選票 綠好矛盾

白沙屯媽祖和大甲媽祖同時遶境中，恰逢選舉年，政治人物狂蹭媽祖、搶攻宗教選票的現象再度登場。只不過民進黨政府近年來頻頻指媽祖恐成統戰工具、宮廟遭中共滲透等，一手抹紅媽祖大賺政治紅利，另一手又要討選票，實在是大玩兩手策略。

媽祖信仰源自中國大陸，在台灣擁有廣大信徒，是各方政治人物都不願放過的宗教票族群，卻也凸顯出綠營近年強打「去中國化」卻又要媽祖信眾選票的矛盾。

二○一九年總統大選時，鴻海集團創辦人郭台銘就批評，在民進黨初選期間，前總統蔡英文五個月就跑了四十幾間廟，觀世音、媽祖、關公、濟公，好像什麼神都很信，但他很好奇「媽祖、關公不是大陸來的嗎？」就此質疑蔡主打的「台灣價值」是否有雙重標準。

綠營近年大打抗中牌，甚至出現「抹紅媽祖」現象。陸委會指稱，中國現在是「一個媽祖原則」，論述台灣的媽祖也是中國媽祖的一部分，然後台灣人也是中國人；民進黨立委沈伯洋也大肆宣傳，中共想用台灣的媽祖廟介選，在在都將媽祖描述成統戰武器。

民進黨抹紅媽祖的同時，卻又難以割捨「媽祖選票」。民進黨近年來積極參與白沙屯媽祖遶境，賴清德總統延續去年傳統，恭迎白沙屯媽祖並進行淨轎儀式，而另一方面綠營政治人物今年重回大甲媽祖，盼能順勢回防台中海線選區。

全民「瘋媽祖」，媽祖本身無政黨、立場之分，若政治人物只想「蹭」媽祖，沒有落實媽祖精神，反而硬將單純的信仰染上特定政治色彩，或許媽祖不會和凡人計較，但看在民眾眼裡恐怕是想裝神弄鬼，且動機不單純，只會徒增反感。