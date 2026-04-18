選舉熱身 藍綠白政治人物都愛蹭媽祖

台中市大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香昨天晚間登場，適逢選舉年，藍綠白三黨人員皆到場。

今年白沙屯媽祖起駕依舊有濃濃政治味，賴清德總統身邊隨行人員一字排開，都是今年底要參選的綠營縣市長參選人，大家都想跟著總統腳步，一同被媽祖加持。昨天起駕的大甲媽祖遶境也不遑多讓，鎮瀾宮藍綠白政治人物都到場，民眾黨前後任主席柯文哲、黃國昌，國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜，藍綠台中百里侯參選人江啟臣和何欣純也到場。

政治人物要蹭媽祖，參拜、進香、遶境只是基本款，歷任總統皆曾搬出媽祖吸票。

前總統馬英九參選二○○八年總統時，在造勢大會中有感而發地說，媽祖婆出生在中國大陸的福建省湄洲，「是外省人」，但是媽祖並不分外省、本省、外國或本國人，也不分黨派，聞聲救苦照顧全人民。另外，前總統蔡英文首度參選總統時，首站就從鹿港天后宮出發，還承諾未來執政後，一定會秉持「媽祖聞聲救苦」的精神，讓弱勢者和所需要的人得到公平照顧。