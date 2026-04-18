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大甲媽起駕 綠大咖中二補選後罕見現身

聯合報／ 記者游振昇黑中亮陳敬丰陳秋雲／台中報導
大甲鎮瀾宮昨晚十時五分，在立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文等共同扶轎下起駕。記者黃仲裕／攝影
大甲鎮瀾宮昨晚十時五分，在立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文等共同扶轎下起駕。記者黃仲裕／攝影

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香昨晚起駕，在震耳欲聾的起馬炮聲中，國民黨政治明星韓國瑜盧秀燕鄭麗文李四川等人扶轎恭送啟程。民進黨秘書長徐國勇、立委何欣純昨傍晚與台北市長蔣萬安、立院副院長江啟臣等人，共同參與媽祖上轎大典，這是自二○二一年中二立委補選後，媽祖起駕日首度出現藍綠大咖同框的畫面。

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大甲媽起駕後，媽祖鑾轎今將經過中彰交界的大度橋進入彰化縣境，今晚駐駕彰化南瑤宮；白沙屯媽祖進香回程今清晨從溪湖起駕，行蹤未定的「粉紅超跑」若走山線北返，可能會上演「雙媽會」。

大甲媽遶境吸引大批信徒，民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌近日在台中、彰化輔選，昨下午率嘉義市長參選人張啟楷等人，赴鎮瀾宮參香，隨後與鎮瀾宮董事長顏清標闢室密談，據了解雙方寒暄廿分鐘，顏告訴柯「媽祖會保護所有人」。

綠營人物自台中市第二選區立委補選後，在大甲媽起駕日出席冷清，昨下午一時民進黨立委蔡其昌前往上香，顏清標還問「今年好早」，蔡其昌說「都是來拜媽祖」；傍晚上轎大典上，徐國勇、何欣純到場，與蔣萬安、江啟臣同台。

徐國勇說，他昨代表總統出席，上次來還是內政部長，現在是黨秘書長，都是媽祖的信徒，不必拘泥身分。何欣純說，前幾年在媽祖回鑾沿途設點心站，去年也陪大甲媽走一段，盼在媽祖照拂下，順利當選台中市長，為大家服務。

蔣萬安、江啟臣在上轎大典前，拿起手機玩自拍，並與徐、何共迎媽祖神像上轎。蔣萬安說，大甲媽遶境進香是台灣最重要的文化資產之一，被評為世界三大宗教活動，是真正的台灣之光。江啟臣說，媽祖會庇佑大家平安。

大甲媽昨晚十時五分起駕，清一色由藍營政治人物扶媽祖鑾轎，包含立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文、新北市長參選人李四川等人，廣場上擠滿信徒。

廟方估計，昨起駕日湧入六十萬名信徒。

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