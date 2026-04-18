聽新聞
0:00 / 0:00

藍彰縣長難產 白避談自推人選

聯合報／ 記者林敬家林宛諭／彰化報導
民眾黨主席黃國昌陪同縣議員吳韋達及4位議員參選人前往民權市場掃街拜票，沿途與攤商及民眾互動熱絡。記者林敬家／攝影
民眾黨主席黃國昌陪同縣議員吳韋達及4位議員參選人前往民權市場掃街拜票，沿途與攤商及民眾互動熱絡。記者林敬家／攝影

國民黨彰化縣長提名遲未定案，是否藍白合與人選爭議引發關注。民眾黨主席黃國昌昨天表示，尊重國民黨內民主機制，將以最大誠意持續溝通，目標是在二○二六年地方選舉守住彰化關鍵席次，並強調整合優先、推出最具競爭力人選。

2026九合一選舉

國民黨內部人選尚未明朗，一度傳出可能徵召前考紀會主委魏平政，引發外界討論。黃國昌對此未多評論，僅指現階段談民眾黨是否自推人選「言之過早」，當務之急是整合在野力量，延續縣長王惠美的施政基礎。他認為，彰化選情相對複雜，需透過協調與智慧，形成最強團隊。

黃國昌也陪同縣議員吳韋達及參選人掃街，並宣布民眾黨地方布局，指出目前已在議員、代表及村里長層級逐步扎根，此次再提名青年、女性及原民背景新人參選，盼擴大支持基礎。他並提到，上次選舉民眾黨在彰化政黨票已突破十七萬票，顯示地方對新興政治力量的期待。

另一方面，魏平政家人過去涉賄選案件再被翻出。判決指出，廿年前他參選社頭鄉長，親屬透過中間人以每票五百元買票，總額近十萬元，遭判刑六月、褫奪公權四年。魏平政表示，當時他並不知情，事後得知也感憤怒，強調無法接受違法行為，盼外界回歸政見討論。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田則認為，相關案件與魏平政本人無直接關聯，不致影響提名，但過往爭議在選舉期間難免被放大檢視，未來若獲提名，恐成攻防焦點，關鍵仍在說清楚、講明白。

彰化向來被視為中台灣選戰指標，國民黨提名延宕，內部整合仍待完成；民眾黨則採觀望策略，一方面釋出合作善意，一方面保留自主參戰空間。未來藍白能否整合推出單一人選，將是左右選情的關鍵，一旦協調失靈或人選爭議擴大，原本穩固的席次，可能出現變數。

國民黨 民眾黨 考紀會 黃國昌 魏平政 王惠美

延伸閱讀

拚扎根彰化基層！民眾黨「兩顆太陽」積極助選

民進黨南市黨部改選 挺憲派郭國文、林志展拚出頭

相關新聞

大甲媽起駕 綠大咖中二補選後罕見現身

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香昨晚起駕，在震耳欲聾的起馬炮聲中，國民黨政治明星韓國瑜、盧秀燕、鄭麗文、李四川等人扶轎恭送啟程。民進黨秘書長徐國勇、立委何欣純昨傍晚與台北市長蔣萬安、立院副院長江啟臣等人，共同參與媽祖上轎大典，這是自二○二一年中二立委補選後，媽祖起駕日首度出現藍綠大咖同框的畫面。

新聞眼／一手抹紅媽祖一手討選票 綠好矛盾

白沙屯媽祖和大甲媽祖同時遶境中，恰逢選舉年，政治人物狂蹭媽祖、搶攻宗教選票的現象再度登場。只不過民進黨政府近年來頻頻指媽祖恐成統戰工具、宮廟遭中共滲透等，一手抹紅媽祖大賺政治紅利，另一手又要討選票，實在是大玩兩手策略。

選舉熱身 藍綠白政治人物都愛蹭媽祖

台中市大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香昨天晚間登場，適逢選舉年，藍綠白三黨人員皆到場。

新北汐萬金議員選情 蕭敬嚴退選不退黨 何元楷立院謝票

國民黨新北市議員第十一選區（汐萬金）議員初選前天公布民調，遭停權的蕭敬嚴勝出，但何元楷也稱自己第一，民調爭議餘波盪漾。昨日下牛，蕭聲明宣布退出國民黨提名，不參與此次市議員選舉，盼一切回歸平靜，但強調不會退黨。

藍彰縣長難產 白避談自推人選

國民黨彰化縣長提名遲未定案，是否藍白合與人選爭議引發關注。民眾黨主席黃國昌昨天表示，尊重國民黨內民主機制，將以最大誠意持續溝通，目標是在二○二六年地方選舉守住彰化關鍵席次，並強調整合優先、推出最具競爭力人選。

參訪港公司職場教保服務中心 童子瑋：加強鼓勵企業托育

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天到基隆港務分公司，參訪「基隆港職場互助教保服務中心」，童子瑋表示，面對基隆人口持續下滑與少子化挑戰，市府與企業必須共同承擔責任，將鼓勵企業托育，減低青年父母的負擔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。