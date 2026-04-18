新北汐萬金議員選情 蕭敬嚴退選不退黨 何元楷立院謝票

國民黨新北市議員第十一選區（汐萬金）議員初選前天公布民調，遭停權的蕭敬嚴勝出，但何元楷也稱自己第一，民調爭議餘波盪漾。昨日下牛，蕭聲明宣布退出國民黨提名，不參與此次市議員選舉，盼一切回歸平靜，但強調不會退黨。

蕭敬嚴前天民調勝出後，黨內批評聲浪不斷。何元楷昨在立法院辦謝票，逾廿名藍委支持。他哽咽說，初選在制度上、法理上「就是我勝出」，接下來有一個行動、兩個目標，行動是要每天拜票和謝票，目標輔選李四川當選新北市長。

國民黨立委羅智強說，何元楷是正藍軍，大罷免時二話不說遞辭呈投入對抗惡罷，一路走來從不搖擺、不當牆頭草，不會因民進黨壯大或綠媒通告費很香，就背叛國民黨的信念，如果不支持，豈不是給國民黨年輕人一個錯誤的訊號？立委徐巧芯則說，蕭敬嚴沒有黨權是事實。

「我決定退出國民黨新北市議員的提名。」蕭敬嚴說，民調顯示他是最強、最適合代表國民黨參選市議員的候選人，但從參選後遭受鋪天蓋地抹黑造謠，是特定勢力及派系為協助特定參選人使出的手段，因他的參選讓他深愛的黨與老同事被攻擊辱罵，讓他覺得心痛。他強調不會退黨，但不願多說幕後轉折。

針對蕭敬嚴退選，新北市黨部主委黃志雄表達尊重，並指選務工作將回到提名小組委員會重新討論，未來是否採遞補或重辦初選等方式須再研議。