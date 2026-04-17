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參訪港公司職場教保服務中心 童子瑋：加強鼓勵企業托育

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
參訪港公司職場教保服務中心，童子瑋：加強鼓勵企業托育。圖／童子瑋辦公室提供
參訪港公司職場教保服務中心，童子瑋：加強鼓勵企業托育。圖／童子瑋辦公室提供

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天到基隆港務分公司，參訪「基隆港職場互助教保服務中心」，童子瑋表示，面對基隆人口持續下滑與少子化挑戰，市府與企業必須共同承擔責任，將鼓勵企業托育，減低青年父母的負擔。

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童子瑋表示，港公司在托育制度有完整規畫，包括設置職場教保服務中心，優先收托員工子女，費用平價可以大幅降低家庭負擔，也實施彈性上下班制度與育兒友善措施，讓員工能在照顧孩子與工作之間取得平衡。

童子瑋說，港公司也在有餘額的時候，會開放一般民眾申請，可見企業福利也是一種公共資源。企業在托育領域可以扮演的重要角色，建立完整的育兒支持環境。

童子瑋表示，港公司也在硬體空間規畫著重安全與活動功能，設置戶外遊戲區與多元學習空間，在軟體上則強化幼兒發展與教保品質，這對地方政府推動相關政策，具有很高的參考價值。

童子瑋說，面對基隆人口持續下滑與少子化挑戰，市府與企業必須共同承擔責任。他提出的「0到18歲一起養」的政策倡議，正是希望從生育、托育、養育到就學，建立完整的支持系統，企業托育就是關鍵一環。未來他會努力推動補助企業設置托育設施與人事成本，鼓勵更多企業投入，讓年輕父母在基隆工作與成家時，能夠真正做到無後顧之憂。

基隆港務分公司表示，職場教保服務中心依循政府相關規範設置，提供2至6歲幼兒安全、友善且具教育性的照顧環境，並結合戶外活動空間與多元教學設施，促進孩子身心發展。同時，透過彈性工時與育兒支持制度，協助員工兼顧工作與家庭，未來也將持續優化托育服務內容，打造更完善的職場友善環境。

民進黨 基隆 童子瑋

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