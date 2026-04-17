挺川被關切？「川伯給推」首集影片下架 林正雄：只是還原當年情況

新北市不動產仲介經紀商業同業公會本月14日晚間辦春酒，當晚民進黨新北市長參選人蘇巧慧、國民黨新北市長參選人李四川先後到場，公會榮譽理事長林正雄稱讚李四川處理過許多好政策，對李團隊剪成短影音成為社群「川伯給推」第一集，近日突下架，傳出是林正雄遭受壓力，李四川團隊不願讓支持者難為，將影片移除。

林正雄是不動產業界聞人，林今晚受訪表示「幫助過我們的人，要給人家一點肯定，只是還原當年情況」。是否有承受壓力或接到關切訊息，他語塞說「別說這些啦！」

蘇巧慧幕僚表示，對下架影片事件，團隊從沒聽說這件事，和蘇巧慧團隊沒有任何關係。

新北市不動產仲介經紀商業同業公會榮譽理事長林正雄當天在台上談到，李四川任行政院秘書長時期，多次召集跨部會會議處理與不動產相關的重要政策議題，談及跨部會協調保障二類謄本調閱權維持開放的經過，拯救許多從業人員的生計，稱讚李四川是真正認真做事、為民服務的人。

李四川團隊事後將這段推薦內容剪成短影音放到社群，影片上線後引發討論；傳出林正雄接到政治壓力電話，李四川團隊不願意讓支持者困擾，決定將影片下架。

隨著選情升溫，蘇巧慧、李四川跑行程尬場機會增多，盡可能「王不見王」，當天不動產公會春酒，兩人沒有遇到，蘇巧慧先到、李四川後到，傳出蘇巧慧離開現場後，蘇的幕僚持續留在現場錄下李四川的談話，有盯場意味。

一名綠營民代幕僚說，選戰期間要知己知彼很正常，通常幕僚會先到場準備，掌握現場動態讓老闆入場前可做足準備，這應該是許多團隊都會有的SOP，不至於是諜對諜盯場。