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4連霸立委王美惠8度獲肯定 打詐修法深耕地方成關鍵

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市立委王美惠今天出席公民監督國會聯盟（公督盟）優秀立委頒獎典禮。她本屆連續4個會期獲選優秀立委，2任立委累計8度獲獎，並6度獲口袋國會評為優良立委。圖／王美惠服務處提供
嘉義市立委王美惠今天出席公民監督國會聯盟（公督盟）優秀立委頒獎典禮。她本屆連續4個會期獲選優秀立委，2任立委累計8度獲獎，並6度獲口袋國會評為優良立委。圖／王美惠服務處提供

嘉義市立委王美惠今天出席公民監督國會聯盟（公督盟）優秀立委頒獎典禮。她表示，本屆任內已連續4個會期獲選優秀立委，2任立委累計8度獲獎，6度獲口袋國會評為優良立委，感謝公民團體對她問政表現的肯定。

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王美惠指出，上會期擔任內政委員會召委期間，雖逢預算會期未能排審預算，仍積極推動多項重要法案審查。針對詐騙問題日益嚴峻，她主導安排「詐欺犯罪危害防制條例」審查，修法提高刑責，並調整自首、自白減刑條件，強化打詐機制，最終獲朝野支持三讀通過。

面對中國滲透手段日趨複雜，王美惠推動審查「國家安全法」及「反滲透法」等國安相關法案；在民生議題上，則針對租賃市場健全召開公聽會，廣納各界意見，強化制度面改革。

地方服務方面，她強調長期深入基層，透過會勘與協調會逐案解決問題。去年嘉義市遭遇嚴重風災與豪雨侵襲，她持續爭取中央預算與地方補助，協助地方復原，成為獲得優秀立委肯定的重要因素之一。王美惠表示，感謝鄉親一路支持，未來將持續秉持初心，全力以赴，不負期待。

嘉義市立委王美惠今天出席公民監督國會聯盟（公督盟）優秀立委頒獎典禮。她本屆連續4個會期獲選優秀立委，2任立委累計8度獲獎，並6度獲口袋國會評為優良立委。圖／王美惠服務處提供
嘉義市立委王美惠今天出席公民監督國會聯盟（公督盟）優秀立委頒獎典禮。她本屆連續4個會期獲選優秀立委，2任立委累計8度獲獎，並6度獲口袋國會評為優良立委。圖／王美惠服務處提供

嘉義 王美惠

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