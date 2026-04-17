台南綠營主委改選 「挺憲派」郭國文、林志展互打對決

民進黨2年一度黨職選舉將於5月24日舉行，黨代表及地方黨部主委改選作業持續推進，台南市黨部今日完成領表與登記程序。此次主委選舉由現任立委郭國文登記爭取連任，台南市議會副議長林志展登記挑戰，選情備受關注。

台南市黨部統計，本次黨職改選登記情形如下：主任委員2人登記（應選1人）；全國黨代表54人登記（應選42人）；市黨代表66人登記（應選62人）。其中，全國黨代表登記者包含女性15人、男性39人；市黨代表則為女性29人、男性37人，皆設有單一性別保障名額。

台南市向來為民進黨重要票倉，此次黨職改選攸關黨內整合與戰力布局，也被視為迎戰年底地方選舉的重要前哨戰，動向引發各界高度關注。

尋求連任的郭國文表示，基於責任決定再度參選主委。他冇立委林俊憲、林宜瑾等人曾人支持力挺，強調「打好2026及2028選戰」，為賴清德總統連任最後一戰，有責任延續政黨理念與奮鬥精神。他並提出「團結一致、議會過半、擴大參與」三大策略，作為未來推動黨務方向。

林志展提出四大政見主軸，包括「推動青年參與」、「穩定後盾系統」、「設立政策轉譯機制」及「整合在地戰力」。他強調，黨部主委應成為各方「最大公約數」，並承諾發揮跨域協調能力，帶領民進黨在年底九合一選舉及2028年總統大選中爭取勝利。

台南市黨部表示，後續將於4月23日上午10時，在南區永華黨部進行號次抽籤；未到場或經唱名三次未抽籤者，將由黨部代為抽籤。投票訂於5月24日上午8時至下午4時舉行，投票地點將另行公告。