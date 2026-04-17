影／對新北藍白合看法 蘇巧慧：以「一對一」心情準備選戰

美麗島民調13日公布2026年新北市長大選最新民調，調查結果顯示，民進黨參選人蘇巧慧支持度34.5%，國民黨參選人李四川支持度35.5%，差距僅剩1個百分點。蘇巧慧表示，民調當然都是參考，這也證明她現在的方向，是符合大家期待，會繼續努力。

蘇巧慧今表示，她宣布參選600天以來，非常感謝市民認識她後，願意肯定給予支持，民調確實是一直在網上，這點非常感謝，也證明她現在的方向是符合大家期待，就是「溫暖、創新、會做事」，在新的時代用新的觀念，扛起責任，她會繼續努力。

媒體詢問，藍白合可能在四月底完成，蘇巧慧回應，參選以來，都是抱持著「一對一」的心情，在準備這場選戰，也用這樣的態度爭取服務新北市400萬人的機會，對手們的初選不多評論，不過不管結果如何，都給予祝福。媒體追問，一對一是對李四川嗎，蘇巧慧說，一對一是要看他們初選的結果。

網紅四川貓踢爆，藍營近日使用「四川花椒」粉專攻擊，蘇巧慧表示，她的臉書也常常有惡意網軍來留言，看著看著會發現，網軍還照 A、B、C、D 來留言，其實看久了也覺得滿有趣的。她自己不會受到這些項目、說法、攻擊影響，不會影響前進的腳步，會繼續向大家展現，自己是最有領導力、協調力、最有活力的一個參選人，希望有機會贏得大家的信任，為新北市服務。