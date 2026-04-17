民進黨新北市黨部主委同額登記 抬轎坐轎都是蘇巧慧

民主進步黨2026年黨職改選登記作業於今日下午五點截止，新北市黨部第九屆主任委員選舉，僅有現任主委蘇巧慧登記，確定為同額競選，連任主委。而蘇巧慧也代表民進黨參選新北市長選戰，抬轎坐轎都是同一人。

蘇巧慧表示，過去兩年非常感謝新北市黨公職一起打拚，她和黨部團隊一起推動黨務年輕化，帶領黨部積極回應民意，連結社會各界力量，擴大基層服務，並舉辦青年座談、親子活動，設立新住民服務站，更爭取新北第一個都會區祭儀廣場，重視不分年齡、不分族群的新北市民，也廣納多元人才，提升新北民主力量。

蘇巧慧說，未來兩年，她將持續帶領新北黨部前進，不僅籌備明年度新北市黨部四十週年系列活動，傳承民主記憶，做好承先啟後的工作，持續堅定台灣民主、推動新北進步，期盼在2026年及2028年的大選，為新北隊爭取最多支持。