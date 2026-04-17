美麗島民調跟蘇巧慧差1個百分點 李四川：做參考也會虛心檢討

美麗島民調13日公布2026年新北市長大選最新民調，調查結果顯示，民進黨參選人蘇巧慧支持度34.5%，國民黨參選人李四川支持度35.5%，差距僅1個百分點，李四川表示，民調都是做來參考，他也會虛心做檢討。

李四川近日都到國民黨新北黨部參加便當會，被問及討論內容有哪些，李四川表示，他來聽聽各地方的議員，大概對地方的建設，或是市政有什麼樣的意見，對於他要提政策的時候，那才能共同去提出往後的政見。

新北市長侯友宜表示，今天謝謝李四川能夠出席，有時看到四川，就像「橋（瞧）見未來」的新北，所以一起加油。

媒體詢問，網紅四叉貓爆料，藍營共用粉專「四川花椒」攻擊，李四川回應，他的臉書「李四川Hammer Lee」只有一個粉專，其他的都不知道。