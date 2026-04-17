民進黨台中北區議員開放補提名 陳柏惟受限「兩年條款」無法登記

九合一大選年底登場，民進黨台中市第九選區（北區）市議員選舉擬提名2席，目前空缺一席，民進黨今宣布，4月20日至24日開放缺額提名登記；前立委陳柏惟近日宣布加入民進黨，是否參選備受矚目，不過，陳受限於「入黨未滿兩年」，確定無法參與此次登記。

陳柏惟綽號「3Q」，2018年代表台灣基進黨參加高雄市議員選舉，雖沒當選，但對戰時任高雄市長韓國瑜，一舉成名，有「抗韓戰將」封號，2020年在民進黨禮讓下，投入台中市第二選區立委選舉，一舉打敗國民黨立委顏寬恒，後在2021年遭罷免，陳在2022年退黨成為無黨籍，本月4日在臉書宣布，已申請加入民進黨。

台中市北區應選3名議員，現任的民進黨陳俞融，以及國民黨的陳政顯、陳文政等3人均力拚連任，其中，民進黨將提名2席，已有陳俞融、新人吳文豪現發記參選，後因吳文豪因故退選，因此目前空缺一席，民進黨將再提名1席。

地方人士分析，北區基本盤競爭激烈，民進黨若能補足第二位具實力的參選人，將有利於力拚「綠色席次過半」的目標。