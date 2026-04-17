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20年前社頭鄉長選舉家人涉賄案曝光 魏平政：當時完全不知情

聯合報／ 記者林敬家林宛諭／彰化即時報導
爭取國民黨彰化縣長提名的前考紀會主委魏平政過往家人幫買票被判刑案件曝光，魏平政說，當時並不知情。圖／魏平政提供
爭取國民黨彰化縣長提名的前考紀會主委魏平政過往家人幫買票被判刑案件曝光，魏平政說，當時並不知情。圖／魏平政提供

國民黨彰化縣長提名還未有人選，有媒體接獲讀者投訴，爭取提名人之一前考紀會主委魏平政2005年為接棒母親，參選社頭鄉長，敗給國民黨的蕭如意，但選戰過程，魏平政哥哥透過中間人買票被判刑，對此魏平政今天受訪說，當時他完全不知情，還向家人生氣並嚴厲告誡。

2026九合一選舉

判決指出，20年魏平政參選社頭鄉長，魏平政二哥魏平穎為助他當選，透過同學、地方村長等中間人，以每票500元買票，賄選金額合計近10萬元買票，台中高分院審理後，最終被依違反選罷法判刑6月、褫奪公權4年。

對於此事魏平政今表示，這已是20年前的事了，當時他完全不知情，現在也不知該從何說起，他自己完全不能接受任何違法的事，事情曝光後，他也曾很生氣和嚴厲的告誡家人「怎麼可以這樣？」

魏平政表示，希望此次爭取代表國民黨參選彰化縣長能回歸到政見，讓彰化未來能產業升級、青年回鄉發展，讓彰化有更好的未來。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，選舉過程家族常會被放大檢視，他認為該案與魏平政本人並無直接關聯，不會影響提名。過去具爭議事件現階段被討論未必不好，未來若真的成為提名人選，也可能被作為攻擊的素材，只要說清楚就好。

國民黨 考紀會 彰化 魏平政 蕭景田

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