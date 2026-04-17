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20年前社頭鄉長選舉家人涉賄案曝光 魏平政：當時完全不知情
國民黨彰化縣長提名還未有人選，有媒體接獲讀者投訴，爭取提名人之一前考紀會主委魏平政2005年為接棒母親，參選社頭鄉長，敗給國民黨的蕭如意，但選戰過程，魏平政哥哥透過中間人買票被判刑，對此魏平政今天受訪說，當時他完全不知情，還向家人生氣並嚴厲告誡。
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判決指出，20年魏平政參選社頭鄉長，魏平政二哥魏平穎為助他當選，透過同學、地方村長等中間人，以每票500元買票，賄選金額合計近10萬元買票，台中高分院審理後，最終被依違反選罷法判刑6月、褫奪公權4年。
對於此事魏平政今表示，這已是20年前的事了，當時他完全不知情，現在也不知該從何說起，他自己完全不能接受任何違法的事，事情曝光後，他也曾很生氣和嚴厲的告誡家人「怎麼可以這樣？」
魏平政表示，希望此次爭取代表國民黨參選彰化縣長能回歸到政見，讓彰化未來能產業升級、青年回鄉發展，讓彰化有更好的未來。
國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，選舉過程家族常會被放大檢視，他認為該案與魏平政本人並無直接關聯，不會影響提名。過去具爭議事件現階段被討論未必不好，未來若真的成為提名人選，也可能被作為攻擊的素材，只要說清楚就好。
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