【重磅快評】剛獲提名就與鄭文燦餐會 黃世杰看不起桃園？

投入民進黨桃園市長選戰的黃世杰，13日剛完成請辭法務部政次的職務， 14日在桃園當地的一場民進黨要員、樁腳餐會中，就與被控收賄、官司還在一審審理中的前桃園市長鄭文燦同框，在曝光的大合照中，鄭文燦與黃世杰比鄰而坐、且位居Ｃ位，看似要傳承，卻也因此讓外界譁然，鄭文燦如此大動作、明目張膽地幫黃世杰助選，黃世杰也開心接受，民進黨到底是看不起桃園選民還是看不起司法？

鄭文燦涉貪案歷經長達1年多的準備庭， 14日終於召開第一次審理程序，儘管換了3次法官，豪華律師團與側翼也不斷攻擊檢察官的偵訊筆錄與監聽合法性，但法官上個月底明確裁定本案的監聽內容有證據能力，律師團想要撇除檢調從業者監聽到如何謀畫行賄鄭文燦、以及與鄭文燦間通話內容等重要證據，直接被打碎。

如今律師團主攻當初在檢方成為汙點證人、坦承送錢的台塑前顧問廖俊松之子廖力廷記憶不清，想藉此否決他的證詞；不過，廖力廷在14日的法庭上接受檢辯雙方詰問時，仍然很直接的表達，當初確實曾送500萬元進入鄭文燦官邸，鄭文燦也知道袋子裡裝的是錢。

對於行賄動機，廖力廷在法庭上還說，由於鴻展公司根本沒辦法取得所有地主同意，導致無法依規定辦理自辦市地重畫，透過桃園市政府向行政院爭取核定「國家重大建設」，成為唯一可突破的方式，他認為只要市長支持，就有機會利用行政裁量權免除「百分百同意」限制，因此強調這筆500萬的目的就是希望鄭能「繼續支持土地變更順利」。

當天出庭的鄭文燦，讓外界發現案件爆發之初被收押、起訴後，曾經因官司瘦了一大圈的「胖周瑜」，如今又可見明顯的大肚腩。面對媒體的詢問，鄭文燦笑稱「冬天過年吃太好，夏天就會瘦回來了」。事實上，過去這段時間，鄭文燦在桃園地方上重新活躍的耳語不斷，身形的變化或許正可說明他從官司一開始的低調、至今逐漸恢復他昔日的跑攤。

黃世杰在民進黨內的發跡、也確實與鄭文燦脫不了關係，在進入立法院擔任立委前，他就被鄭文燦市長延攬加入市府團隊擔任法務參議，黃世杰自己形容：「從此改變了我的人生軌跡」。

民進黨剛正式提名黃世杰參選桃園市長，他與鄭文燦的這場餐會，之所以引發議論，畢竟這是黃世杰在桃園正式參選、聚集在地支持者的誓師餐會，剛卸任法務部政次的黃世杰就與有案在身、且案件曾被壓了七年不辦的鄭文燦同框，毫不避諱的姿態，不僅看不到賴清德總統愛強調的清廉、勤政，只看到早就沒把清廉放在眼裡的民進黨。