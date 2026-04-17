快訊

「感到被背叛」卓榮泰WBC觀戰日本動怒 我外交部回應

白沙屯媽眼皮子底下幹壞事？發送玉米變收費 香燈腳驚傳「被索5千」

昨民調勝出今退出國民黨議員初選提名 蕭敬嚴：希望一切回歸平靜

聽新聞
0:00 / 0:00

重大轉折！蕭敬嚴宣布退出國民黨議員提名 「希望一切回歸平靜」

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
蕭敬嚴宣布退出國民黨議員提名不參與選舉。圖／蕭敬嚴提供
蕭敬嚴宣布退出國民黨議員提名不參與選舉。圖／蕭敬嚴提供

國民黨新北市議員第十一選區（汐萬金）民調爆爭議，遭停權的蕭敬嚴民調勝出，但與何元楷都稱出線，今天下午出現重大轉折，蕭宣布決定退出國民黨新北市議員的提名，不會參與這次的市議員選舉，希望讓一切回歸平靜。

2026九合一選舉

蕭敬嚴說，他要再次感謝汐止金山萬里的鄉親，黨內初選民調結果公布，讓敬嚴以超過誤差範圍民調第一的姿態出線。顯示民眾都認為蕭敬嚴是最強、也最適合代表國民黨參選年底新北市議員選舉的候選人，更代表著鄉親選擇了正直與善良，勝過仇恨與霸凌。

蕭敬嚴表示，從他參選開始，遭受鋪天蓋地式的抹黑造謠、網軍洗版、仇恨與霸凌手段便蜂擁而至。他日在受訪的時候就說，這自始至終都是特定的勢力、特定的派系，為了協助特定的參選人能夠透過投機取巧的方式在初選中得利，而使出的手段。現在我想大家一目了然。

蕭說，他加入國民黨、到投入選舉，希望的就是帶來正向的、良善的改變。希望我們的國家、我們的社會、我們的黨，是溫和、理性、多元、包容、走中道的一個政黨。但如今卻因他的參選阻礙了某些人的路而造成紛擾，這並非他所樂見。甚至還對他所深愛的黨與老同事們進行攻擊與辱罵，這讓他覺得心痛。

蕭表示，堅持對的信念與價值並不容易。但如果堅持對的事，會讓他身邊愛他、挺他、關心他、在乎他的家人、長官、好朋友、以及支持者們受到傷害，那他就無法坐視不管。攻擊他、抹黑他、造謠他、還有霸凌他，他都能夠忍。但攻擊他身邊這些同樣堅持對的理念的正派人們，他無法接受。

「所以我決定退出國民黨新北市議員的提名，不會參與這次的市議員選舉。希望讓一切回歸平靜，更希望替汐止、金山、萬里守護著乾淨與純樸的選風。」蕭敬嚴說，他不希望讓外界看他家鄉的笑話，更不能接受有人把鄉親的決定貼上標籤跟扣帽子，然後進行無情的侮辱。

他感謝所有在幕前與幕後給予敬嚴支持與幫助的各位，尤其團隊夥伴們，已經打了美好的一仗，更獲得鄉親的青睞肯定與光榮勝利。沒有你們就沒有他，也不會有民調的勝利。

這段選舉期間，每一位在上班與下班車潮中，跟敬嚴揮手比讚、打招呼的朋友們；在市場與街頭巷尾遇到敬嚴，並給予熱情支持與加油鼓勵的每一位你們。你們的支持，就是最真實的聲音，就是給敬嚴最好的民意認證！

他說，他已經經過民意認可，並獲得大家的認同，已經沒有遺憾。我鎮相信大家都一定會記得這些種種，請不用擔心我。如果大家有不捨，那就繼續努力，不讓有心人稱心如意。如他一直以來跟大家說的，他會永保初心，繼續堅持對的信念與價值，堅毅地走下去。請大家放心，敬嚴不會離開，敬嚴一直會在。

蕭敬嚴 國民黨 議員 汐止 萬里 金山

延伸閱讀

藍營彰化縣長人選未定民眾黨是否推人選 黃國昌這樣回應

鄭習會落幕…張榮恭：兩岸關係終局解決不到時候 賴總統不要緊張

選竹北市長？邱臣遠鬆口：民眾竹北隊成軍 「讓自己成為最好選擇」

【即時短評】是「鄭麗文路線」 還是找回了國民黨路線？

相關新聞

重大轉折！蕭敬嚴宣布退出國民黨議員提名 「希望一切回歸平靜」

國民黨新北市議員第十一選區（汐萬金）民調爆爭議，遭停權的蕭敬嚴民調勝出，但與何元楷都稱出線，今天下午出現重大轉折，蕭宣布決定退出國民黨新北市議員的提名，不會參與這次的市議員選舉，希望讓一切回歸平靜。

蕭敬嚴喊不選了「盼回歸平靜」 國民黨新北市黨部下一步曝光

2026年新北市議員第11選區（汐萬金）選舉藍營初選，遭國民黨停權的蕭敬嚴昨民調勝出，但何元楷也稱通過初選，提名引發爭議，甚至立委徐巧芯嗆「新北市黨部和組發會就是一坨屎」。今午蕭敬嚴突發聲明稱退出議員提名，不會參與這次市議員選舉讓一切回歸平靜。

藍白合擬以民調決勝負 周榆修提若再遇「這情況」：我自己會下台

2026地方選舉「藍白合」受矚目，民眾黨秘書長周榆修今日指出，國民黨、民眾黨目前還是透過全民調方式共推候選人，至於地方議員的提名重點就是審慎評估、精準提名，若今年再像2022年那樣提名84位卻只上14席，到時他自己就會下台。

藍營彰化縣長人選未定民眾黨是否推人選 黃國昌這樣回應

國民黨彰化縣下屆縣長難產，一度傳出可能徵召前考紀會主委魏平政，民眾黨主席黃國昌對此指出，尊重國民黨內民主機制，民眾黨將以最大誠意與善意持續溝通合作，目標是在2026年地方選舉中守住彰化這一關鍵席次，強調這是整體選戰的重中之重，並相信國民黨也有相同目標。

【重磅快評】剛獲提名就與鄭文燦餐會 黃世杰看不起桃園？

投入民進黨桃園市長選戰的黃世杰，13日剛完成請辭法務部政次的職務， 14日在桃園當地的一場民進黨要員、樁腳餐會中，就與被控收賄、官司還在一審審理中的前桃園市長鄭文燦同框，在曝光的大合照中，鄭文燦與黃世杰比鄰而坐...

蕭敬嚴宣布退出議員提名 何元楷：我一定全力以赴

針對蕭敬嚴宣布退選，何元楷今天下午回應表示，不管如何，他已經在為年底的大選做準備，一刻都不能鬆懈，為的就是要為國民黨贏下汐止金山萬里關鍵的一席議員，國民黨在新北市議會的席次不能少！他也一定會全力以赴的輔選李四川當上新北市長，未來一起和李四川為新北市民服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。