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昨民調勝出今退出國民黨議員初選提名 蕭敬嚴：希望一切回歸平靜

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藍白合擬以民調決勝負 周榆修提若再遇「這情況」：我自己會下台

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
民眾黨秘書長周榆修。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
民眾黨秘書長周榆修。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

2026地方選舉「藍白合」受矚目，民眾黨秘書長周榆修今日指出，國民黨、民眾黨目前還是透過全民調方式共推候選人，至於地方議員的提名重點就是審慎評估、精準提名，若今年再像2022年那樣提名84位卻只上14席，到時他自己就會下台。

2026九合一選舉

周榆修今天中午接受「品觀點」專訪時表示，兩黨透過全民調的方式共推候選人，前天早上召開宜蘭工作小組會議，下午召開新北工作小組會議，原則上還是比民調。雖然遊戲規則是比民調，但民眾黨仍會全力以赴，在既有架構中爭取最大支持。

針對外界指出地方議員提名過慢，周榆修說，今年提名的重點就是「審慎評估、精準提名」，2022年時民眾黨提名84位議員，最後只上了14席，「今年如果再像之前那樣，到時不用別人講，我自己就會下台。」

周榆修指出，民眾黨在空戰有優勢，但在陸戰上確實難以跟國民黨、民進黨相比，優劣勢很清楚，「講直白些，惦惦自己的斤兩，在優勢選區殺出重圍」。黨中央有聽到地方的聲音，但仍秉持兩大原則：「不會坐以待斃」、「不會明知山有虎，偏向虎山行」。

主持人黃光芹問，南投縣黨部前主委簡千翔四年來為地方服務，上禮拜卻無預警退出民眾黨，指控黨部應該看人做事，民眾黨是否面臨所謂退黨潮？周榆修說，沒有退黨潮一事，彰化縣黨部到昨天為止有500位入黨。至於個別曾經是夥伴的同事，或許每個人都有自己的想法，簡千翔也可能會用無黨籍認真拼，那就給他去拼。黨對各選區的有自己的考量，說民眾黨看人辦事，也要看是什麼事。

民眾黨秘書長周榆修今日接受「品觀點」專訪。圖／取自品觀點頻道
民眾黨秘書長周榆修今日接受「品觀點」專訪。圖／取自品觀點頻道

民眾黨 國民黨 藍白合 周榆修 民調

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