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網路聲量爭議延燒 新北參選人相關粉專遭質疑互動異常

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

隨著2026年地方選舉逐步升溫，網路聲量經營也成為關注焦點。近期一個名為「四川花椒」的社群粉專，在短時間內快速累積關注與互動，引發外界對其流量來源的討論。

2026九合一選舉

藍營集體追蹤「四川花椒」 遭疑黨部下令護航

四叉貓指出，該粉專名為「四川花椒」，創立僅約兩週，3月底正式開始營運。首篇發文內容為李四川參與白沙屯媽祖進香的行程，從命名邏輯到發文內容，被外界解讀為李四川爭取2026新北市長大位的專屬側翼粉專。

更令人側目的是，該粉專創立初期，國民黨中央黨部主帳號及多個藍營粉專便已第一時間「按讚追蹤」。四叉貓揶揄道：「這背後可能來頭不小，應該是黨內下令小編們趕快去追蹤吧！」

針對該粉專的第二篇貼文，四叉貓進一步質疑其人氣真實性。他表示，該文發出後迅速累積超過兩千個按讚，但經抽查點讚帳號名單後發現，背後其實是「假帳號網軍海」，且這些帳號具備明顯的「共用性」。

根據四叉貓分析，這批網軍帳號具備高度一致的政治偏向與發文特色，包含：堅定支持：高虹安陳見賢、李四川。針對性攻擊：徐欣瑩

此項爆料引發外界對李四川「人氣是否灌水」的討論。由於李四川過去一向以「務實工程師」形象著稱，若其陣營確實透過假帳號營造網路聲量，恐對其清新形象造成衝擊。

高虹安 陳見賢 徐欣瑩

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