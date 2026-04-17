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藍營彰化縣長人選未定民眾黨是否推人選 黃國昌這樣回應

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
民眾黨主席黃國昌與「民眾黨彰化隊」首度合體，包括縣議員吳韋達、張雪如，還有3位新人參選，包括第三選區蘇智弦、第八選區洪雅婷，以及山地原住民選區高采翎。記者林敬家／攝影
民眾黨主席黃國昌與「民眾黨彰化隊」首度合體，包括縣議員吳韋達、張雪如，還有3位新人參選，包括第三選區蘇智弦、第八選區洪雅婷，以及山地原住民選區高采翎。記者林敬家／攝影

國民黨彰化縣下屆縣長難產，一度傳出可能徵召前考紀會主委魏平政民眾黨主席黃國昌對此指出，尊重國民黨內民主機制，民眾黨將以最大誠意與善意持續溝通合作，目標是在2026年地方選舉中守住彰化這一關鍵席次，強調這是整體選戰的重中之重，並相信國民黨也有相同目標。

2026九合一選舉

至於民眾黨是否在彰化推出縣長人選，黃國昌認為現階段言之過早，當務之急是整合力量，延續王惠美縣政成果。他指出，彰化情勢相對複雜，需透過各方智慧與協調，組成最具競爭力的團隊，為地方帶來穩定治理。

黃國昌今早先陪同縣議員吳韋達及4位議員參選人前往民權市場掃街拜票，沿途與攤商及民眾互動熱絡，途中一名騎機車的婦人突然在馬路中央停下，自我介紹是「曾被黃國昌當掉學生的家長」。她表示，當年孩子因未達標準被當，反而因此更加努力，最終順利考上律師，特地向黃國昌表達感謝。

黃國昌也與「民眾黨彰化隊」首度完整合體，並宣布2026地方選舉布局。他指出，感謝温宗諭接任主委後積極整合地方，持續傾聽基層聲音，目前黨在彰化已有議員、代表及村里長基礎，逐步扎根。此次再提名3位新人參選包括第三選區蘇智弦、第八選區洪雅婷，以及山地原住民選區高采翎，涵蓋青年、女性與原民代表，盼將多元聲音帶入議會。

他也說，上次選舉民眾黨在彰化縣政黨票已突破17萬票，較2020年近乎倍增，顯示地方對新政治的期待。核三延役公投在彰化獲約8成同意票，認為反映民意對政策理性討論的支持。他強調，每一張選票的託付都不敢忘記。

民眾黨主席黃國昌今早先陪同縣議員吳韋達及4位議員參選人前往民權市場掃街拜票，沿途與攤商及民眾互動熱絡。記者林敬家／攝影
民眾黨主席黃國昌今早先陪同縣議員吳韋達及4位議員參選人前往民權市場掃街拜票，沿途與攤商及民眾互動熱絡。記者林敬家／攝影

民眾黨主席黃國昌今早先陪同縣議員吳韋達及4位議員參選人前往民權市場掃街拜票，沿途與攤商及民眾互動熱絡。記者林敬家／攝影
民眾黨主席黃國昌今早先陪同縣議員吳韋達及4位議員參選人前往民權市場掃街拜票，沿途與攤商及民眾互動熱絡。記者林敬家／攝影

國民黨 魏平政 民眾黨

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